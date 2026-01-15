Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tiếp công dân định kỳ tháng 01/2026

Cùng dự phiên tiếp công dân có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các địa phương có công dân khiếu nại.

Quang cảnh phiên tiếp công dân tháng 1/2026

Công dân Phan Văn Ngọc, trú tại Nhà số 245, đường Ngô Đức Kế, phường Trường Vinh nêu kiến nghị

Tại phiên tiếp công dân, ông Phan Văn Ngọc, trú tại Nhà số 245, đường Ngô Đức Kế, phường Trường Vinh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc dòng họ Nguyễn Văn xây dựng Nghĩa trang trái phép trên đất lâm nghiệp.

Vụ việc của công dân đã được UBND huyện Đô Lương (cũ) giải quyết tại Kết luận số 206/KL-UBND ngày 17/7/2024, xác định dòng họ Nguyễn Văn, xóm 5, xã Tràng Sơn (cũ) tự ý đào hạ đất, san lấp mặt bằng, xây dựng nghĩa trang trái phép trên đất lâm nghiệp là vi phạm pháp luật đất đai. Giao UBND xã Tràng Sơn tiếp tục làm việc với dòng họ Nguyễn Văn để vận động tháo dỡ công trình trái phép, đồng thời đề xuất phương án xử lý công trình xây dựng trái phép; có biện pháp buộc dòng họ Nguyễn Văn chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND xã Tràng Sơn). Tuy nhiên, đến trước thời điểm chính quyền địa phương 02 cấp đi vào hoạt động, UBND xã Tràng Sơn (cũ) và UBND huyện Đô Lương (cũ) chưa thực hiện được các nội dung theo Kết luận số 206/KL-UBND.

Ngày 31/10/2025, UBND xã Lương Sơn có Văn bản số 583/UBND.KT, báo cáo, trả lời khó khăn do tâm linh kiêng kỵ nên không vận động dòng họ tháo dỡ và không xử lý cưỡng chế được. UBND xã đề nghị giữ nguyên hiện trạng. Công dân không chấp nhận trả lời của UBND xã Lương Sơn và yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận tố cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát lại ranh giới đất lâm nghiệp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của gia đình ông Phan Văn Ngọc; báo cáo kết quả vào cuối tháng 02/2026.

Công dân Trần Hữu Mai trú tại xóm 1, xã Kim Liên khiếu nại

Tiếp đó, ông Trần Hữu Mai, trú tại xóm 1, xã Kim Liên khiếu nại UBND huyện Nam Đàn (cũ) không thu hồi, hủy bỏ (hoặc đính chính) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Hoa (con gái của ông Mai) tại thửa đất số 404, tờ bản đồ số 17, diện tích 465,2 m2 mục đích trồng cây lâu năm để cấp lại thành mục đích sử dụng đất ở cho bà Trần Thị Hoa. Đồng thời, đề nghị trả lại 24 m2 tại thửa đất số 474, tờ bản đồ số 17, tại xóm 1, xã Kim Liên (Nam Giang cũ) mà trước đây tập thể xã Nam Giang (cũ) lấy để mở đường xóm. Đề nghị cấp đủ diện tích đất tại thửa đất số 210, tờ bản đồ số 18, diện tích 357 m2 thành 474 m2 do thửa đất bị cắt 10m chiều sâu nằm trong hành lang giao thông đường 539.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Phạm Văn Toàn làm rõ một số nội dung công dân kiến nghị

Sau khi nghe ý kiến của các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Trần Thị Hoa, báo cáo kết quả vào cuối tháng 02/2026. Chủ tịch UBND tỉnh cũng ghi nhận, biểu dương việc gia đình ông đã hiến 24 m2 để xây dựng nông thôn mới; giao UBND xã kiểm tra, rà soát lại việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông sau khi hiến đất xây dựng nông thôn mới.

Về đề nghị cấp đủ diện tích đất tại thửa đất số 210, tờ bản đồ số 18, diện tích 357 m2 thành 474 m2 do thửa đất bị cắt 10m chiều sâu nằm trong hành lang giao thông đường 539, Chủ tịch UBND tỉnh giao xã Kim Liên căn cứ theo các quy định của pháp luật để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân.

Tiếp đó, ông Vi Văn Thuyên và bà Lữ Thị Nghĩa, trú tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc kiến nghị cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho gia đình ông bà tại thửa đất số 386, tờ bản đồ số 26 (gia đình được UBND xã Nghĩa Lộc giao đất năm 2002, đã nộp tiền sử dụng đất công).

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, hiện chưa có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho ông Vi Văn Thuyên và bà Lữ Thị Nghĩa tại thửa đất số 386, tờ bản đồ số 26 do không phù hợp quy hoạch sử dụng đất ở (đối chiếu quy hoạch sử dụng đất huyện Nghĩa Đàn đến năm 2030, thửa đất số 386, tờ bản đồ số 26 thuộc quy hoạch đất trồng lúa).

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc rà soát lại các quy định, thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Công dân Dương Văn Thanh trú tại khối Thuận Hoà, phường Trường Vinh khiếu nại

Tiếp đó, ông Dương Văn Thanh trú tại khối Thuận Hoà, phường Trường Vinh khiếu nại về việc Nhà nước thu hồi 75,1 m2 đất của gia đình ông khi thực hiện Dự án đường ven sông Lam năm 2005 nhưng không bồi thường theo quy định và phản ánh một số nội dung có liên quan đến đất đai của gia đình ông; đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất thửa 123, tờ bản đồ 89 sang đất ở.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Tổ công tác liên ngành do Sở chủ trì để kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh trả lời công dân theo quy định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh vào cuối tháng 02/2026.

Cũng trong phiên tiếp công dân sáng nay, bà Phạm Thị Lan, trú tại khối 15 Nghi Kim, phường Vinh Hưng khiếu nại về việc UBND phường Vinh Hưng không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có nguồn gốc do UBND xã Nghi Kim (cũ) giao không đúng thẩm quyền (thửa đất số 28, tờ bản đồ số 15, tại khối 15 Nghi Kim, phường Vinh Hưng) cho gia đình bà.

Theo lãnh đạo UBND phường Vinh Hưng, lý do không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thửa đất của bà Phạm Thị Lan không đủ điều kiện theo các quy định hiện hành, lý do xã Nghi Kim (cũ) cấp đất trái thẩm quyền.

Trên tinh thần trăn trở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi pháp luật để tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Cũng tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp nhận phản ánh của công dân Lê Đình Tỵ - xã Đô Lương. Ông cho biết gia đình mua đất tại xã Đà Sơn (cũ) năm 2004 ở lối 2 nhưng sau đó địa phương bán đất lối 1, trong đó bao gồm cả phần đường vào thửa đất của gia đình nên gia đình không thể vào ở được. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu phương hướng xử lý đối với kiến nghị của hộ gia đình ông Lê Đình Tỵ, báo cáo kết quả trước ngày 15/03/2026.

Cuối phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã tiếp các công dân đại diện cho 314 hộ dân tại các xóm Phúc Điền, Thượng Thế, Đại Huệ (xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên cũ) kiến nghị hủy bỏ quy hoạch dự án Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng. Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết, tỉnh đã thống nhất quyết định hủy bỏ quy hoạch dự án xây dựng Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng tại xã Hưng Tây (cũ); đề nghị đại diện người dân thông tin lại để bà con tại 3 xóm Phúc Điền, Thượng Khê, Đại Huệ biết. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức rà soát lại toàn bộ quỹ đất thuộc quy hoạch trên nguyên tắc: Đất có nguồn gốc của người dân thì giao lại cho người dân; đất thuộc quản lý của Nhà nước thì Nhà nước tiếp tục quản lý, không cấp cho cá nhân, hộ gia đình. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng Công viên nghĩa trang sinh thái, cơ sở hỏa táng là nhu cầu thực tế và cần thiết đối với tỉnh, song địa điểm triển khai trong thời gian tới sẽ phải được nghiên cứu, quy hoạch lại một cách thận trọng, bảo đảm các yêu cầu về môi trường, cảnh quan, đời sống dân cư.

