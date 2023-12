Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc có tín nhiệm thấp 53,19%: Sẽ xin từ chức hay như nào?

Vĩnh Phúc tăng trưởng thế nào trong 3 năm ông Lê Duy Thành làm Chủ tịch? Báo cáo tại kỳ họp 13 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2025 về tình hình kinh tế - xã hội và các mặt công tác của tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành cho biết, Vĩnh Phúc là một trong 30 tỉnh không đạt dự toán thu ngân sách năm. Dù vậy, Vĩnh Phúc là một trong 8 tỉnh có số ngân sách cao nhất, đồng thời cơ cấu thu chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, chiếm trên 80% tổng thu của tỉnh, khẳng định nguồn thu rất ổn định và bền vững. Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, Vĩnh Phúc có tốc độ phát triển kinh tế vượt trội, giữ được một vị thế của một tỉnh phát triển. Các chỉ số phản ánh chất lượng điều hành của UBND tỉnh đều nằm trong tốp 10 toàn quốc. Việc thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc đã hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ là 2,2 tỷ USD. Năm 2022, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, GRDP năm 2022 đạt mức tăng khá, tăng 9,54% so với năm trước, đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2014-2022, đứng thứ 5 vùng Đồng bằng Sông Hồng và thứ 17 cả nước về tốc độ tăng GRDP. Hầu hết chỉ số tăng trưởng của các ngành đều đạt mức cao so với mục tiêu đề ra. Năm 2021, theo thống kê của Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, mặc dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh, Vĩnh Phúc vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. GRDP ước đạt 87,09 nghìn tỷ đồng, tăng 8,02% so với năm 2020, là tỉnh có tăng trưởng cao thứ 9 cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp. Năm 2021, ước tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 63,74%, ngành dịch vụ chiếm 28,43%, ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 7,83% (so với tỷ trọng tương ứng năm 2020 lần lượt là 61,32% - 30,45% - 8,23%). Môi trường đầu tư tại Vĩnh Phúc tiếp tục được cải thiện khi thu hút được trên 1,025 tỷ USD vốn FDI, tăng 51,29% so với cùng kỳ năm 2020, thu hút được 21,8 nghìn tỷ đồng vốn DDI, tăng 143,07% so với năm 2020.