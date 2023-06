Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Tại phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận nội dung của ông Nghiêm Hồng Lam trú tại xóm 19, xã Nghi Phú, thành phố Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư đường 72m cho người dân làm nhà ở ổn định cuộc sống; đồng thời yêu cầu chi trả thêm số tiền phát sinh tương ứng do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ mặt bằng.

Ông Nghiêm Hồng Lam trình bày nội dung kiến nghị

Về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết: Dự án này kéo dài đến nay đã 12 năm (từ năm 2011), UBND thành phố đã nhiều lần tổ chức làm việc trực tiếp và ban hành 11 văn bản gửi đến Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An; đồng thời, UBND thành phố đã tổ chức 8 cuộc tiếp dân và ban hành 16 văn bản trả lời công dân liên quan đến nội dung này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được 2 nội dung công dân kiến nghị.

Chủ tịch UBND thành phố Vinh cho biết, nguyên nhân chưa làm hạ tầng là do Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An chưa bố trí được kinh phí. UBND thành phố Vinh đã tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An đề nghị Tập đoàn nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư đường 72 m tại xóm 17, xã Nghi Phú. Tuy nhiên, Tập đoàn không thực hiện và có đề nghị thành phố chi trả chi phí mà Công ty đã ứng trước để xây dựng hạ tầng khu tái định cư đường 72 m tại xã Nghi Phú.

Đại diện Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác GPMB

Về kinh phí phát sinh do chậm trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB, phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đã được UBND thành phố Vinh phê duyệt tại Quyết định số 10677/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 và phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 thì diện tích thu hồi của hộ ông Lam là 135,0 m2 và diện tích thu hồi của hộ bà Ba (mẹ vợ ông Lam) là 143,4 m2. Tổng số tiền cần chi trả cho 02 hộ (sau khi đã khấu trừ nơi đi, nơi đến) là 509.878.647 đồng. Số tiền này UBND thành phố Vinh đã chi trả vào ngày 7/9/2022.

Tuy nhiên, các hộ yêu cầu ngoài số tiền được duyệt thì phải chi trả số tiền phát sinh do chậm trả. Ngày 02/12/2022, UBND thành phố Vinh ban hành Quyết định số 5695/QĐ-UBND phê duyệt phương án tính toán số tiền chậm trả đối với 04 hộ gia đình, cá nhân có liên quan với tổng số tiền 528.519.994 đồng (trong đó, hộ ông Lam là 239.273.900 đồng và bà Ba là 20.795.547 đồng). Gia đình ông Lam đề nghị các cấp có thẩm quyền chi trả khoản tiền này.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải phát biểu

Về nội dung này, UBND thành phố Vinh đã xin ý kiến và được Sở Tài chính hướng dẫn tại Văn bản số 586/STC-NST ngày 21/02/2023 về việc chi trả kinh phí phát sinh do chậm chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án, với nội dung “Việc chậm trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB khi thực hiện dự án Khu tái định cư đường 72m tại xóm 17, xã Nghi Phú sẽ phát sinh chi phí chậm trả theo quy định tại Khoản 2, Điều 93, Luật Đất đai năm 2013… Việc chậm trả là thuộc trách nhiệm của Nhà đầu tư. Vì vậy, ngân sách nhà nước không hoàn trả và cũng không được thực hiện ghi thu ghi chi”.

Chủ tịch UBND TP Vinh Trần Ngọc Tú phát biểu

Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Ngọc Tú cho biết, trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn Tecco - Chi nhánh tại Nghệ An khẩn trương thực hiện giải quyết dứt điểm 2 nội dung kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Kết luận phiên tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP Vinh nghiên cứu tính toán lại số tiền chậm trả của công dân tính đến thời điểm chi trả. Đồng thời phối hợp với các ngành có liên quan để xem xét chủ trương đấu giá một số lô đất đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng để có nguồn kinh phí hoàn trả cho Công ty Tecco.

Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND TP Vinh xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh, tạo điều kiện quyết toán một số hạng mục công trình liên quan đến dự án, phục vụ việc xử lý số tiền hoàn trả chi phí bồi thường GPMB cho Công ty Tecco theo quy định.

Về phía Nhà đầu tư, khẩn trương chuyển trả nguồn kinh phí còn lại, bao gồm cả kinh phí chậm trả cho UBND TP Vinh để chi trả cho các hộ dân và thi công hoàn thiện tại các vị trí đã giải phóng mặt bằng để UBND thành phố Vinh đưa vào khai thác, đấu giá.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn