Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra một số mô hình kinh tế trên địa bàn huyện Quỳ Hợp

Tại xã Yên Hợp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến thăm Hợp tác xã (HTX) Nông dược Tĩnh Sáng Đường. HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường được thành lập từ ngày 19/4/2022, có tổng diện tích 1000m2 với dây chuyền máy móc trang thiết bị được đầu tư hiện đại, đạt tiêu chuẩn ISO 22000.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, tuy mới thành lập nhưng HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường đã đạt được những kết quả nhất định

HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường chuyên sản xuất thực phẩm gồm cao dược thảo, trà dược thảo, trồng cây dược liệu, sản xuất mật ong. Hiện HTX có gần 30 loại sản phẩm, trong đó có 8 loại cao dược liệu như cao cà gai leo, cao dây thìa canh, cao đinh lăng, cao khôi bình vị… có 3 loại bột nguyên chất như bột rau má sấy lạnh, bột chè xanh, bột cần tây; có các dòng trà túi lọc và các sản phẩm khác; trong đó có 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là bột rau má sấy lạnh, trà túi lọc cà gai leo, mật ong.

Diện tích trồng cây dược liệu của HTX hơn 20ha được trồng theo tiêu chuẩn GACP. (Trong ảnh, công nhân đang phân loại sơ chế cây dược liệu)

HTX Nông dược Tĩnh Sáng Đường hiện có 2 phòng khám chuyên khoa để tiêu thụ sản phẩm, có các điểm phân phối sản phẩm ở các huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, thị xã Thái Hoà. HTX có 31 cán bộ công, nhân viên. Tổng doanh thu đến nay của HTX đạt 2.558.192.335 đồng. Trong thời gian tới, HTX sẽ mở rộng diện tích trồng cây dược liệu, mở rộng sản xuất và kết hợp làm du lịch trị liệu. Phía HTX mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay tiết kiệm; đồng thời, mong muốn các Sở, ngành, địa phương quan tâm, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc cho HTX trong quá trình thực hiện việc mở rộng sản xuất, phát triển du lịch kết hợp trị liệu.

Qua nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá, tuy HTX mới thành lập, nhưng kết quả bước đầu đạt được rất tích cực; tạo công việc cho người dân địa phương. Trong thời gian tới, đề nghị HTX tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, có định hướng mở rộng phù hợp về trồng và phát triển sản xuất dược liệu; đồng thời, đề nghị các ngành và huyện Quỳ Hợp quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ để mô hình phát triển tốt hơn nữa, đảm bảo các điều kiện về quy hoạch sản xuất, phát triển du lịch kết hợp trị liệu, sinh thái.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra xưởng chế biến đá công nghệ cao Công ty TNHH BVS.STONE II.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tới thăm Công ty TNHH BVS.STONE II -doanh nghiệp có mỏ đá riêng và chuyên cung ứng, thiết kế, thi công các sản phẩm đá Marble tự nhiên

Công ty chuyên sản xuất chế tác các sản phẩm nổi bật bằng đá tự nhiên nguyên khối; cắt tạo dáng và hoàn thiện đá; xuất khẩu đá tự nhiên, cung cấp đá tự nhiên cho thị trường trong nước

Công ty TNHH BVS.STONE II chuyên cung ứng đá ốp lát, hoàn thiện đá tự nhiên cho các công trình; bán các máy móc thiết bị, vật tư phục vụ cho ngành đá;...

Năm 2022, tổng doanh thu của công ty đạt 5.270.629.331 đồng, giảm 32.27% so với năm 2021. Kế hoạch năm 2023, công ty sẽ sản xuất các sản phẩm đá ốp lát, đá nguyên khối với doanh thu thuần 3.477.799.603 đồng. Công ty hiện có 20 lao động đang làm việc.

Đánh giá cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm của công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị công ty quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn lao động, ổn định đời sống người lao động.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra xưởng nghiền bột đá trắng của Công ty CP Trung Hải - Nghệ An tại cụm công nghiệp Châu Quang.

Công ty CP Trung Hải được thành lập năm 2007 với 3 nhà máy nghiền bột đá siêu mịn. Công nghệ sản xuất dựa trên dây chuyền nghiền bi, dây chuyền thủy lực tiên tiến với công suất 1 triệu tấn bột/năm

Năm 2022, tổng doanh thu của công ty đạt 961 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế 11,6 tỷ đồng, bằng 85% kế hoạch năm 2022 và giảm 30% so với năm 2021. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 38 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm 2022 và tăng 5% so với năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi đời sống, sản xuất của người lao động

Năm 2023, công ty sản xuất đá hộc đạt khoảng 600 nghìn tấn, bột đá siêu mịn đạt khoảng 650 nghìn tấn; tiêu thụ đá hộc khoảng 580 nghìn tấn, bột đá siêu mịn khoảng 645 nghìn tấn. Doanh thu thuần hơn 1.000 tỷ đồng. Công ty hiện có hơn 600 lao động đang làm việc; phấn đấu thu nhập người lao động tối thiểu tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác đã đến kiểm tra tuyến đường Tỉnh lộ 532 từ xã Châu Lộc đến xã Châu Thành.

Báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Sở GT&VT Hoàng Phú Hiền cho biết, nếu được bố trí nguồn vốn, dự kiến thi công tuyến đường tối đa một năm rưỡi

Theo báo cáo của Sở GT&VT, tuyến đường có chiều dài 28km. Mỗi năm được bố trí khoảng 3 - 4 tỷ từ ngân sách nhà nước để duy tu, bảo dưỡng nhưng không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, nhiều năm nay tuyến đường xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại, không đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Để đầu tư nâng cấp cần đầu tư nguồn vốn lớn nên việc đầu tư nâng cấp cần phải tính toán một cách kỹ lưỡng và phù hợp.

Tuyến Tỉnh lộ 532 từ xã Châu Lộc đến xã Châu Thành đã xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn