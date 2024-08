Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh

Nghệ An hưởng ứng Tháng Hành động an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: CCATTP

Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh Nghệ An gồm 32 thành viên, là lãnh đạo các sở, ngành: Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Y tế, Tài chính, Công Thương, Công an tỉnh, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Hải quan, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các cơ quan báo chí tỉnh.

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung là Trưởng Ban Chỉ đạo; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long và Nguyễn Văn Đệ là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Hồng Hoa là ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo.

Cũng theo quyết định này, UBND tỉnh đã thành lập Tổ Thường trực giúp việc gồm 9 thành viên do ông Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Tổ trưởng.

Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc hoạt động theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; có nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên; Trưởng Ban Chỉ đạo phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

UBND tỉnh giao Sở Y tế là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An để thực hiện nhiệm vụ quản lý ATTP hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 7/8/2024 và thay thế Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh và Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 6/2/2023 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ủy ban Thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh.

Tác giả: Anh Mạnh

Nguồn tin: thanhtra.com.vn