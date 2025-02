Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm mới và triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại Công ty Điện lực Nghệ An

Quang cảnh buổi chúc mừng năm mới và triển khai nhiệm vụ năm 2025 tại Công ty Điện lực Nghệ An

Giám đốc Công ty điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển cho biết tình hình cung cấp điện năm 2024 tiếp tục được đảm bảo tốt, trong đêm giao thừa việc cấp điện đảm bảo an toàn, không có sự cố xảy ra

Theo báo cáo của lãnh đạo Công ty điện lực Nghệ An, năm 2024, hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong mùa nắng nóng 2024 nguồn điện thiếu, tuy nhiên với sự điều tiết linh hoạt đã không phải thực hiện tiết giảm điện như năm 2023. Sản lượng điện thương phẩm đã đạt hơn 5,1 tỷ kWh, tăng trưởng 10,93% so với năm 2023; hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng cao. Thời gian mất điện trung bình của một khách hàng giảm 46,6% so với 2023, số vụ sự cố trên lưới điện giảm rất nhiều so với các năm trước.

Các đại biểu tham dự buổi chúc mừng năm mới và triển khai nhiệm vụ năm 2025

Công tác dịch vụ khách hàng được chú trọng, thời gian khách hàng trung áp tiếp cận điện năng trung bình chỉ còn 3,35 ngày (giảm 0,41 ngày so với năm 2023). Tỷ lệ khách hàng không dùng tiền mặt đạt 87,62% (tăng 2,2% so với năm 2023). Điện lực Nghệ An thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng; hạ tầng lưới điện được củng cố, nâng cấp, mở rộng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Cán bộ, công nhân viên có thu nhập ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao; đoàn kết, nỗ lực trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; văn hoá doanh nghiệp được chú trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu

Phát biểu chúc mừng năm mới và triển khai nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Lê Hồng Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học của cấp ủy, chính quyền; sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực.

Trong đó, tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01%; thu ngân sách năm 2024 thực hiện 25.517 tỷ đồng, đạt 160,4% dự toán và bằng 118,6% so với năm 2023. Thu hút vốn FDI năm 2024 đạt kết quả rất tích cực, với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt gần 1,75 tỷ USD, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.

Lĩnh vực văn hoá – xã hội được quan tâm phát triển; toàn tỉnh giải quyết việc làm cho gần 49.000 người. Giáo dục mũi nhọn được duy trì, lần đầu tiên giáo dục toàn diện của tỉnh đạt thứ 12, tăng 10 bậc so với các năm trước. Lĩnh vực y tế đạt được nhiều kết quả góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tỉnh tổ chức Chương trình với chủ đề “Nghĩa tình dòng Lam” đã lan tỏa và vận động được nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ để chăm lo Tết cũng như hỗ trợ tạo sinh kế cho người nghèo với hơn 132 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, qua hai năm triển khai, đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được hơn 12.000 ngôi nhà và phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ trước ngày 31/8/2025. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trong sự phát triển chung của tỉnh nhà, có vai trò và đóng góp quan trọng của ngành Điện nói chung và Công ty Điện lực Nghệ An nói riêng. Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công ty Điện lực Nghệ An đạt được trong năm 2024. Công ty Điện lực Nghệ An đã không ngừng đổi mới và có những bước phát triển vững chắc, hạ tầng lưới điện ngày càng được nâng cấp, kịp thời triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo nguồn điện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đặc biệt là các dự án cấp điện cho Khu công nghiệp nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất của các nhà đầu tư thứ cấp; luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội thiết thực đóng góp cho tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An quán triệt đến từng cán bộ, công nhân viên triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình điện theo đúng quy định; trong đó quan tâm việc cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn nhiều nơi xuống cấp nhưng chưa được xử lý kịp thời, chất lượng điện áp chưa đảm bảo. Rà soát, kiểm tra, đánh giá đối với từng điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện để có kế hoạch xử lý cụ thể; xây dựng phương án vận hành, cung cấp điện đảm bảo an toàn, tin cậy trong mùa nắng nóng; đồng thời thực hiện việc kiểm tra, giám sát các khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm.

Cùng với đó, chủ động, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, các cơ quan liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng Công ty Điện lực miền Bắc triển khai các giải pháp đồng bộ về nguồn điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo việc cấp điện cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh…

