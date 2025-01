Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh

Tham gia đoàn có lãnh đạo Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN WHA Industrial Zone 1 nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025.

Giám đốc quốc gia WHA Việt Nam Nhã Vinh Julien Nguyễn phát biểu

Tính đến hết năm 2024, Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An đã đầu tư 02 dự án tại Nghệ An với tổng vốn đầu tư 142 triệu USD, gồm KCN WHA Zone 1, diện tích 498 ha, tổng vốn đầu tư 92 triệu USD và Khu công nghiệp (KCN) WHA Zone 2, diện tích 183,37 ha, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD vừa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và Ban Quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào ngày 31/12/2024. KCN WHA Zone 1 của Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An đã thu hút được 37 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 30.059,8 tỷ đồng, trong đó có 32 dự án FDI với tổng vốn 1,26 tỷ USD. Tổng vốn FDI (bao gồm cả dự án hạ tầng KCN) tại các KCN của WHA là 1,402 tỷ USD/5,871 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 23,9% tổng vốn FDI của cả tỉnh.

Hiện KCN WHA Zone 1, đã có 12 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 6.600 lao động trong và ngoài tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác tặng quà Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác tặng quà Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Nghệ An)

Trong đó, Dự án Công ty TNHH Fu Wing Interconnect Technology (Nghệ An) là dự án của Tập đoàn Foxconn (Singapore); tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; diện tích sử dụng đất 49,7 ha; số lao động sử dụng dự kiến khoảng 17.000 người. Hiện dự án đang triển khai thi công xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An và đoàn công tác tặng quà Công ty TNHH Sunny Automotive Quang học Việt Nam

Dự án Công ty TNHH Sunny Automotive Quang học Việt Nam là dự án của Tập đoàn Summit Optical (Hồng Kông); tổng vốn đầu tư 150 triệu USD; diện tích đất sử dụng 42,8 ha; số lao động sử dụng dự kiến 20.000 người. Hiện dự án đang triển khai đã hoàn thành xây dựng và nghiệm thu hoàn thành công trình đối với dự án thành phần 1 để đưa vào hoạt động trong năm 2025, đang triển khai các thủ tục cần thiết của dự án thành phần 2 và 3.

Đối với dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 (với diện tích 183,37 ha, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, tương đương 50 triệu USD) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện đang gấp rút triển khai các bước theo quy định để xây dựng, đây là dự án khu công nghiệp hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc Tết Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN WHA Industrial Zone 1

Chúc Tết tại Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và một số Doanh nghiệp, Nhà đầu tư đã và đang đầu tư trong KCN WHA Industrial Zone 1, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, khoa học của cấp ủy, chính quyền; sự nỗ lực, vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành; sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, dần lấy lại được đà tăng trưởng như giai đoạn trước dịch COVID-19. Trong đó có 06 điểm nổi bật gồm: Hoàn thành đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu kế hoạch đề ra; thu ngân sách năm 2024 ước thực hiện 25.517 tỷ đồng, đạt 160,4% dự toán và bằng 118,6% so với thực hiện năm 2023; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 9,01% (đứng thứ 2 Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước); chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2024 tăng 10,87% so với năm 2023. Thu hút vốn FDI năm 2024 đạt kết quả rất tích cực, với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh thành trên cả nước, là năm thu hút vốn FDI thành công nhất của tỉnh từ trước tới nay và là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong top 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Lũy kế đến hết năm 2024, tỉnh Nghệ An có 151 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5,871 tỷ USD, xếp thứ 22/63 địa phương về tổng vốn đầu tư đăng ký; hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh… Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh; hoàn thành một số đề án lớn là cơ sở quan trọng tạo điều kiện cho Nghệ An huy động thêm nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng, phấn khởi, chúc mừng những kết quả thu hút đầu tư của Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An và kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 đạt được năm 2024. Những kết quả đạt được đó không những góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; mà việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 đều phù hợp với các lĩnh vực địa phương đang chú trọng, đảm bảo các tiêu chí về môi trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, tạo cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh và nộp ngân sách vào địa phương; ngoài ra, các nhà đầu tư đã tham gia rất tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Nghệ An hết sức trân trọng những đóng góp và tình cảm của nhà đầu tư hạ tầng, các nhà đầu tư thứ cấp đã dành cho tỉnh.

Với xu hướng dịch chuyển đầu tư như hiện nay, năm 2025 sẽ có nhiều cơ hội để đón các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp WHA; nhưng kèm theo rất nhiều thách thức, tỉnh Nghệ An vẫn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng với các nhà đầu tư để đạt được mục tiêu cao trong phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về thu hút FDI. Để triển khai nhanh, hiệu quả các dự án, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư nói chung và Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An nói riêng. Lãnh đạo tỉnh cũng mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục đồng hành cùng tỉnh để Nghệ An đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra và là động lực cho tỉnh Nghệ An phát triển đột phá trong thời gian tới. Đồng thời, bày tỏ sự kỳ vọng Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An sẽ tiếp tục tạo lập thành tích tốt hơn trong đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh Nghệ An, sớm triển khai xây dựng hoàn thành hạ tầng Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 2 để đi vào hoạt động và thu hút thành công các nhà đầu tư thứ cấp.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, người lao động Công ty CP thực phẩm Sữa TH.

Quang cảnh buổi chúc Tết Công ty CP thực phẩm Sữa TH

Sau 15 năm đầu tư và phát triển, Tập đoàn TH trên địa bàn tỉnh được coi là hình mẫu về kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn. TH đã trở thành doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đồ uống hàng đầu Việt Nam vươn tầm quốc tế, sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK đã trở thành một Thương hiệu quốc gia - niềm tự hào của người Việt. Năm 2024, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH đạt tỷ lệ tăng trưởng khá, tổng sản lượng sữa đạt hơn 290 triệu lít, năng suất sữa trung bình 35l/con (mức năng suất cao hàng đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á); Tổng đàn bò sữa gần 70.000 con; tạo công ăn việc làm cho gần 2.000 lao động với mức lương trung bình 10,5 triệu/người/tháng. Tổng đóng góp ngân sách tỉnh 440 tỷ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc Tết Tập đoàn TH

Chúc Tết tại Tập đoàn TH, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An ghi nhận và đánh giá cao các dự án của Tập đoàn TH đã và đang làm thay da đổi thịt vùng đất Tây Nghệ An với cách làm điển hình về ứng dụng công nghệ cao, tạo thành chuỗi dự án từ sản xuất, chế biến đến thị trường tiêu thụ theo mô hình kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung; tạo nhiều việc làm và nâng cao đời sống cho lao động địa phương, đóng góp vào thu ngân sách tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế xã hội địa phương, đồng thời làm tiền đề thu hút nhiều dự án khác vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Tập đoàn TH cũng quan tâm triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những thành công của Tập đoàn TH, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH trong những năm qua và trong năm 2024. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp to lớn của Tập đoàn TH, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, các chuyên gia, cán bộ, nhân viên, người lao động. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn TH và Công ty CP Thực phẩm Sữa TH tiếp tục quan tâm, động viên, chăm lo đời sống để người lao động hăng say thi đua sản xuất và đón Tết 2025 sum vầy, ấm áp bên gia đình.

Trong năm 2025, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và Tập đoàn TH, Công ty CP thực phẩm sữa TH nói riêng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tập đoàn TH, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động và nộp ngân sách cao hơn nữa trong năm mới 2025. Tỉnh Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, lắng nghe và ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp để kịp thời có biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt.

Quang cảnh buổi chúc Tết Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt

Ông Hoàng Văn Dương - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt báo cáo tình hình hoạt động của Công ty

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt đã và đang triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp tại 03 tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An và Quảng Ngãi, với tổng diện tích trên 1.300 ha; trong đó có dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I & II với tổng diện tích 602,56 ha, tổng vốn đầu tư 2.650 tỷ đồng. Các KCN của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt tại Nghệ An đã thu hút được 12 dự án thứ cấp, tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 18.507,7 tỷ đồng, trong đó có 7 dự án FDI với tổng vốn 773,93 triệu USD, chiếm tỷ lệ 13,2% tổng vốn FDI của cả tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cùng đoàn thăm, chúc Tết Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt, Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ju Teng Việt Nam, Tập đoàn Thiên Năng (Trung Quốc)

Hiện KCN Hoàng Mai I&II, đã có 7 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động trong và ngoài tỉnh. Trong đó, Dự án Công ty TNHH Công nghệ điện tử Ju Teng Việt Nam là dự án của Tập đoàn Juteng (Đài Loan); có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD; diện tích đất sử dụng 107 ha… Hiện dự án đã đi vào vận hành giai đoạn 1 trong năm 2024, quy mô lao động hiện nay khoảng 460 người, dự kiến nhu cầu lao động trong năm 2025 khoảng 1.000 người.

Dự án Nhà máy sản xuất ắc quy tính năng cao là dự án của Tập đoàn Thiên Năng (Trung Quốc); tổng vốn đầu tư 39,2 triệu USD; diện tích đất sử dụng 11,1 ha. Dự án mới được Ban Quản lý KKT Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 31/12/2024, hiện đang triển khai các thủ tục cần thiết, dự kiến đi vào vận hành trong năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An chúc mừng những kết quả thu hút đầu tư của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao quyết tâm của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt trong thời gian qua và mong muốn Nhà đầu tư tiếp tục khẩn trương triển khai các bước theo quy định để xây dựng và sớm đưa Khu công nghiệp đi vào hoạt động. Đồng thời bày tỏ vui mừng, phấn khởi, chúc mừng những kết quả thu hút đầu tư của Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt và kết quả sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư thứ cấp trong Khu công nghiệp Hoàng Mai I đạt được năm 2024.

Những kết quả đạt được đó không những góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; mà việc thu hút các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Hoàng Mai I & II đều phù hợp với các lĩnh vực địa phương đang chú trọng, đảm bảo các tiêu chí về môi trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quy mô sản xuất, tạo cơ hội việc làm cho lao động trên địa bàn tỉnh và nộp ngân sách vào địa phương. Ngoài ra, các nhà đầu tư đã tham gia rất tích cực các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với xu hướng dịch chuyển đầu tư như hiện nay, năm 2025 sẽ có nhiều cơ hội để đón các nhà đầu tư vào Khu công nghiệp Hoàng Mai I & II, tỉnh Nghệ An vẫn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng với các nhà đầu tư để đạt được mục tiêu cao trong phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục duy trì trong nhóm 10 tỉnh, thành đứng đầu cả nước về thu hút FDI. Để triển khai nhanh, hiệu quả các dự án, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh cho các nhà đầu tư nói chung và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt nói riêng. Đồng thời, bày tỏ sự kỳ vọng Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt sẽ tiếp tục tạo lập thành tích tốt hơn trong đầu tư và thu hút đầu tư vào tỉnh, sớm triển khai xây dựng hoàn thành hạ tầng KCN Hoàng Mai II để đi vào hoạt động và thu hút thành công các nhà đầu tư thứ cấp.

