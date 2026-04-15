Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Minh Tuấn – Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình đơn thư công dân gửi đến Ban Tiếp công dân tỉnh trong tháng

Bà Trần Thị Châu trình bày nội dung kiến nghị

Tại phiên tiếp công dân, bà Trần Thị Châu trú tại khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh khiếu nại việc Nhà nước lấy đất nhưng không bồi thường thửa đất số 1933, tờ bản đồ số 05, thuộc vùng đất Trưa Mạ của xóm 5, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương (cũ) cho gia đình bà và một số nội dung có liên quan.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Đô Lương báo cáo kết quả xử lý vụ việc

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị thực hiện các kiến nghị đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định, quan điểm giải quyết vụ việc dựa trên tinh thần đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Nội dung tố cáo đã được giải quyết đúng pháp luật, đề nghị công dân chấp hành. Thời hạn tố cáo đã hết, do đó, công dân thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện ra tòa án để được phân xử. Đối với phản ánh của công dân về việc chưa nhận được kết quả thanh tra của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thanh tra tỉnh phải gửi văn bản kết luận trực tiếp cho công dân để đảm bảo quyền tiếp cận thông tin. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị luật sư hướng dẫn công dân tuân thủ đúng quy định, bảo vệ cái đúng và chỉ ra những sai phạm (nếu có) dựa trên cơ sở pháp luật rõ ràng. Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Đô Lương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành rà soát lại toàn bộ nguồn gốc đất và hồ sơ thu hồi để trả lời dứt điểm về quyền lợi bồi thường cho công dân.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận nội dung vụ việc của bà Vũ Thị Dung trú tại khối 1, xã Nghi Lộc kiến nghị Nhà nước giao đất tái định cư cho gia đình bà và trả tiền lãi suất cho gia đình bà sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án Tổng kho xăng dầu ĐKC tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc (cũ) nay là xã Hải Lộc. Kiến nghị kiểm tra lại công tơ điện của gia đình bà, nơi thờ cúng cha mẹ bà bị cắt điện không để hộ gia đình bà sử dụng. Kiến nghị trả lại số tiền của ông Vũ Hữu Minh là cha của bà thuộc đối tượng cán bộ tiền khởi nghĩa, mà thời điểm đó gia đình bà chưa được nhận.

Lãnh đạo UBND xã Hải Lộc báo cáo kết quả xử lý vụ việc

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt cho biết căn cứ theo các quy định pháp luật, kiến nghị giao đất tái định cư là không có cơ sở để giải quyết

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vi Ngọc Quỳnh cho biết đã thực hiện đúng các quy định về việc chi trả chế độ cho cán bộ tiền khởi nghĩa và các nội dung liên quan

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải khẳng định quan điểm nhất quán là mọi việc phải được xử lý dựa trên sự tôn trọng đối với gia đình có công với đất nước, đồng thời phải đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành. Về chế độ tiền khởi nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở, ngành liên quan rà soát lại các căn cứ pháp lý theo từng điều khoản, nghị định cụ thể để có văn bản trả lời chính thức cho gia đình. Liên quan đến công tác bồi thường, chính quyền đã thực hiện bồi thường theo các danh mục về đất ở và các loại đất bồi thường khác, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương phối hợp để giải quyết dứt điểm các quyền lợi về tiền bồi thường cho công dân, đảm bảo tính minh bạch và kịp thời trong việc cung cấp tài liệu giải quyết. Đồng thời, giao địa phương rà soát kỹ thực trạng của gia đình, nếu xác định có hộ thuộc diện hộ nghèo, chưa có chỗ ở ổn định, cần tham mưu xem xét hỗ trợ chế độ cho gia đình.

Đối với trường hợp cụ Vũ Hữu Minh là cán bộ tiền khởi nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm rà soát, báo cáo trong thời gian sớm nhất, đảm bảo người có công và thân nhân luôn nhận được sự chăm lo xứng đáng từ phía Nhà nước.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp ông Vương Chí Thuần trú tại xóm Thái Cát, phường Vinh Lộc kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện đo lại và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông.

Ông Vương Chí Thuần trình bày nội dung kiến nghị

Nội dung ông Vương Chí Thuần đề nghị đo đạc hiện trạng thửa đất 1405 tờ bản đồ 09 diện tích 1603,0 m2 đã được UBND huyện Nghi Lộc (cũ) phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc cũ, UBND xã Nghi Thái (cũ) thực hiện nhiều lần (năm 2020, 2021), tuy nhiên, ông Vương Chí Thuần không đồng ý kết quả giải quyết và tiếp tục gửi đơn, đăng ký tiếp công dân tại UBND tỉnh. UBND phường Vinh Lộc đã làm việc với ông Vương Chí Thuần nhiều lần và kiến nghị phương án giải quyết giao cơ quan chuyên môn thực hiện đo đạc lại.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Nghi Lộc cũ phối hợp với UBND phường Vinh Lộc và ông Vương Chí Thuần đo đạc lại hiện trạng. Sau đo đạc, nếu mốc giới, ranh giới, diện tích thửa đất không thay đổi hoặc ông không đồng tình với kết quả đo đạc thì hướng dẫn công dân có quyền thuê đơn vị tư vấn để đo đạc lại thửa đất của ông theo quy định.

Ông Nguyễn Quang Lân trình bày nội dung kiến nghị

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tiếp ông Nguyễn Quang Lân, trú tại phường Thành Vinh và một số hộ kinh doanh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho các hộ tiếp tục kinh doanh tại khu vực Mương số 2, đường Nguyễn Tài (thuộc không gian phố đi bộ thành phố Vinh cũ). Nếu không được tiếp tục kinh doanh thì đề nghị giải quyết quyền lợi cho các hộ kinh doanh đối với phần kinh phí các hộ đã thuê mặt bằng trước đây và có phương án chuyển tiếp phù hợp…

Lãnh đạo phường Trường Vinh báo cáo kết quả xử lý vụ việc

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang nêu quan điểm giải quyết vụ việc

Chánh Thanh tra tỉnh Vũ Tuấn Dũng cho rằng nên giải quyết hài hoà nhu cầu của các hộ kinh doanh; đồng thời phải tăng cường quản lý an ninh trật tự đúng quy định của pháp luật

Theo đó, ngày 03/4/2026, UBND phường Trường Vinh cùng các Sở, ngành liên quan đã làm việc với ông Nguyễn Quang Lân và các hộ kinh doanh tại Mương số 2, đường Nguyễn Tài. UBND phường đã thông tin nội dung Đề án tổ chức thí điểm Phố đi bộ trên địa bàn thành phố Vinh (đã hết hiệu lực khi giải thể đơn vị hành chính cấp huyện); giải thích cụ thể quyền và nghĩa vụ các bên liên quan theo Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh giữa Ban Quản lý Phố đi bộ và các hộ dân đã ký kết (hết hạn ngày 01/12/2025); quy định pháp luật hiện hành về sử dụng Mương thoát nước số 2… Do đó, nội dung kiến nghị của ông Nguyễn Quang Lân là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Nhằm chia sẻ khó khăn và kích cầu phát triển kinh tế cho các hộ kinh doanh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị, việc phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. UBND phường Trường Vinh phải quản lý chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng hoạt động quá giờ quy định và đề nghị các hộ dân nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật cũng như yêu cầu từ UBND phường.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cho rằng, việc bà Nguyễn Thị Bình đề nghị trả lại Sổ lâm bạ trắng đã được UBND huyện Anh Sơn cũ và UBND xã Anh Sơn giải quyết và trả lời công dân đúng quy định pháp luật

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã trả lời kiến nghị các hộ dân gồm: Ông Nguyễn Văn Cầu đại diện cho các hộ dân thuộc xóm 1, 2, 3, 4 Hưng Chính, phường Thành Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi và thực hiện bồi thường đối với phần diện tích đất nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng đường Ngô Đức Mai để các hộ dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Ông Lê Duy Từ trú tại khối 5, xã Hưng Nguyên kiến nghị UBND huyện Hưng Nguyên cũ chưa bồi thường cho gia đình ông 4 thửa đất nông nghiệp được giao quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài theo Nghị định 64/CP và 4 thửa đất khai hoang đã bị thu hồi để thực hiện dự án VSIP từ năm 2019. Ông Nguyễn Xuân Niêm trú tại khối Bến Thủy 15, phường Trường Vinh kiến nghị Sở Nội vụ giới thiệu giám định vết thương còn sót do gãy rạn xương đùi. Ông Đinh Quang Dũng trú tại phường Trường Vinh kiến nghị cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện quy hoạch đường Phạm Hồng Sơn để các hộ dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Bà Nguyễn Thị Bình trú tại thôn Trà Lân, xã Anh Sơn kiến nghị UBND xã Anh Sơn trả lại sổ lâm bạ trắng được cấp năm 1994 mang tên Nguyễn Trọng Tiến (chồng bà Bình) cho gia đình bà.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn