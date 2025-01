Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu điều tra vụ tai nạn 6 người chết

Cửa hàng tạp hóa bên đường bị hư hỏng sau vụ tai nạn xe tải lao vào khiến 6 người tử vong - Ảnh: ĐÀO THỌ

Sáng 15-1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết ông Lê Hồng Vinh - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đã ban hành công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn.

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khoảng 17h chiều 12-1, tại km21+800, tỉnh lộ 542D, thuộc bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do ô tô tải đang lưu thông theo hướng đi từ xã Na Ngoi về xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn bị mất lái đâm vào nhà dân.

Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em.

Ngay sau vụ tai nạn, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng công an và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tới hiện trường để khám nghiệm hiện trường và thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Trong công điện, ông Vinh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Kỳ Sơn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Chiếc xe máy của gia đình các nạn nhân bị đè nát sau vụ tai nạn - Ảnh: ĐÀO THỌ

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan theo đúng quy định.

Xác định làm rõ nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và các nguyên nhân có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa tai nạn giao thông tương tự trong thời gian tới.

Sở Giao thông vận tải rà soát hạ tầng giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là các điểm đen (che khuất tầm nhìn, đoạn đường có độ dốc lớn...) các điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông để lắp đặt hệ thống cảnh báo; tuyên truyền đến các chủ phương tiện, lái xe khi đi qua những cung đường này.

Liên quan tới vụ tai nạn, Công an huyện Kỳ Sơn đã lấy lời khai tài xế, trích xuất camera an ninh và chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 17h chiều 12-1, ông Vũ Văn Hảo - 43 tuổi, quê huyện Tương Dương, Nghệ An - điều khiển chiếc xe tải (loại 1,5 tấn) chở lá dong chạy từ xã Na Ngoi về qua xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Khi chiếc xe chạy qua bản Thăm Hín, xã Nậm Càn thì bất ngờ mất lái, lao vào tiệm tạp hóa bên đường. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, trong đó có 2 phụ nữ và 4 trẻ nhỏ. Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn và ma túy, xe đã được kiểm định cách đây 2 tháng.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ