Nghệ An: Tạm giữ tài xế điều tra vụ tai nạn khiến 6 người tử vong

Thông tin từ Ban An toàn giao thông Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) làm 6 người tử vong thương tâm, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và chất gây nghiện đối với tài xế xe tải gây tai nạn. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành tạm giữ đối với Hảo để điều tra.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, tài xế xe tải Vũ Văn Hảo (SN 1982, trú tại xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) không có nồng độ cồn và chất ma túy trong người. Chiếc xe tải BKS 37C - 537.03 mới được kiểm định 2 tháng.

Khu vực hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến 6 người tử vong.



Liên quan tới sự mất mát của gia đình các nạn nhân, các ngành chức năng tỉnh Nghệ An cũng như chính quyền địa phương đã phối hợp hỗ trợ, thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình có người bị nạn.

Bước đầu, huyện Kỳ Sơn hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 15 triệu đồng/người. Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 2 triệu đồng/người. Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong là 5 triệu đồng/người nhân...

Như trước trước đó báo Kinh tế & Đô thị thông tin khoảng 18 giờ ngày 12/1, Vũ Văn Hảo lái xe tải 37C - 537.0 đi trên tỉnh lộ 543D qua địa bàn xã Nậm Càn, khi xe xuống dốc thì bất ngờ đâm vào nhà dân ven đường làm 6 người chết, trong đó có 2 người lớn và 4 trẻ em.

Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Hoàng Phạm - Thu Thủy

Nguồn tin: kinhtedothi.vn