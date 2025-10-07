Chủ nhà ngủ say, gã hàng xóm lẻn vào nhà làm chuyện không ngờ

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng C.N.H (áo đen) về hành vi trộm cắp tài sản

Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam C.N.H. (33 tuổi; trú tại Tổ dân phố Truyền Thống, thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình cũ – nay là xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 8, anh N.T.H. (trú cùng địa phương) đến Công an xã Nam Trạch - trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà lúc đang ngủ. Người này bị mất một điện thoại Samsung A50 và một xe máy Sirius, tổng trị giá hàng triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Trạch phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh, truy tìm thủ phạm. Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, C.N.H. được xác định là người thực hiện vụ trộm.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, C.N.H. đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Hiện vụ việc được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra.

