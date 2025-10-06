Khởi tố cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu thông tin về vụ án - Ảnh: DANH TRỌNG

Chiều 6-10, tại họp báo quý 3-2025 của Bộ Công an, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an), cho biết đơn vị đã khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, để điều tra tội nhận hối lộ.

Cùng vụ án, C03 khởi tố ông Đinh Quốc Thái, Cao Tiến Dũng, đều là cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Võ Thanh Nhuận, nguyên Trưởng Phòng đầu tư của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai; bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Free Land.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh sinh năm 1965, quê tỉnh Bình Dương (cũ). Sau một thời gian làm Phó giám đốc Công ty gỗ Tân Mai, bà Mỹ Thanh được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương) kiêm Bí thư Đảng ủy sở. Thời điểm có quy hoạch "Thành phố mới Nhơn Trạch", bà Thanh được bổ nhiệm làm Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch.

Sau đó, bà Thanh được rút về làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần 10 (nhiệm kỳ 2015-2020), bà Thanh được tín nhiệm làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, phụ trách công tác Đảng. Bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội năm 2016, là Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.

Tháng 7-2017, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bà Mỹ Thanh bằng hình thức cảnh cáo, vì trong thời gian giữ các cương vị Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch, bà Phan Thị Mỹ Thanh tham gia điều hành Công ty TNHH Cường Hưng do chồng mình là cổ đông sáng lập, Chủ tịch hội đồng quản trị là vi phạm Luật Phòng chống tham nhũng.

Tháng 4-2018, Ban Bí thư đã ra thông báo kỷ luật về mặt Đảng, trong đó khẳng định những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh "rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân".

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bà Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đến tháng 5-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ