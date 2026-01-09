Cựu Cục trưởng 'không biết sai ở đâu', Viện kiểm sát chỉ rõ sai phạm trong vụ hối lộ hơn 100 tỉ

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Ảnh: GIANG LONG

Sau khi hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và các bị cáo trình bày phần bào chữa, ngày 9-1 đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã nêu quan điểm đối đáp.

Trong khi nhóm lãnh đạo và nhân viên của Cục khai không gây khó, nhận tiền cảm ơn để hướng dẫn làm đúng thì chủ các doanh nghiệp lại bức xúc tố cáo họ buộc phải "chi tiền theo cơ chế bôi trơn" khi nộp hồ sơ công bố sản phẩm. Tổng số tiền 34 lãnh đạo, chuyên viên của Cục nhận hối lộ lên đến hơn 100 tỉ.

Nhận tiền để bỏ qua lỗi sai trong hậu kiểm nhà máy

Trong phần tự bào chữa, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nói "không biết sai ở đâu" trong quá trình cấp giấy GMP và hậu kiểm nhà máy của "ông trùm" thực phẩm giả Nguyễn Năng Mạnh. Ông cùng cấp dưới nhận hơn 1 tỉ từ Mạnh.

Nêu quan điểm đối đáp, Viện kiểm sát đưa ra những chứng cứ chứng mình, trước khi đoàn kiểm tra đi thẩm định cấp GMP và hậu kiểm nhà máy thì Mạnh và cấp dưới đều thỏa thuận đề nghị cán bộ của Cục hỗ trợ công ty.

Cao Văn Trung (Trưởng phòng pháp chế thanh tra) đã báo cáo và được ông Phong cùng Cục phó Nguyễn Hùng Long "bật đèn xanh" đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp. Do đó, Trung đề nghị Nguyễn Năng Mạnh phải chu đáo với anh em trong đoàn và lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm.

"Thực tế, đoàn kiểm tra phát hiện một số lỗi tồn tại nhưng không đưa vào biên bản do đã thống nhất hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu. Trung cầm phong bì của doanh nghiệp ghi tên lãnh đạo Cục về báo cáo ông Phong, ông Long là thực tế đoàn kiểm tra hỗ trợ doanh nghiệp bỏ qua một số lỗi và doanh nghiệp có gửi quà.

Ông Phong, ông Long đồng ý và nhận quà, chỉ đạo thông báo doanh nghiệp sớm khắc phục lỗi ghi trong biên bản. Tức là có một số lỗi thì sẽ không ghi vào biên bản, một số lỗi thì ghi vào biên bản thì đề nghị khắc phục sớm", đại diện Viện kiểm sát phân tích.

Hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Lời khai trong hồ sơ vụ án thể hiện: Trung lập biên bản ghi nhận kết quả không thu được mẫu thực phẩm bảo vệ sức khỏe từ nhà máy, tuy nhiên không đề xuất yêu cầu công ty bổ sung mẫu. Ông Phong thừa nhận do bận công tác và do đoàn kiểm tra không đề xuất nên cũng phê đồng ý kết quả kiểm tra.

"Xin thưa là báo cáo người ta nộp kèm theo biên bản, người ta ghi rõ là không thu được mẫu, bị cáo cũng đồng ý mà bị cáo lại bảo bị cáo không biết. Làm gì có chuyện đoàn người ta thích làm cái gì người ta làm, người ta không báo cáo lãnh đạo Cục thì vai trò quản lý của lãnh đạo Cục ở đâu", Viện kiểm sát đặt vấn đề.

Viện kiểm sát khẳng định không có lý do gì để bị cáo nói "không có trách nhiệm hình sự" trong việc trên, khi Cục trưởng nhận phong bì ghi rõ tên doanh nghiệp do đoàn kiểm tra cầm về.

Không thể nói "tôi nhận hối lộ mà tôi làm đúng"

Trả lời thẩm vấn và tự bào chữa, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga và nhiều cán bộ cấp dưới đều biện minh rằng nhận tiền cảm ơn từ doanh nghiệp nhưng làm đúng trong khâu thẩm duyệt hồ sơ. Họ khẳng định không vì nhận tiền mà bỏ qua lỗi sai của doanh nghiệp.

Các lãnh đạo Cục cũng phủ nhận cáo buộc chỉ đạo cơ chế nhận tiền từ 8-10 triệu đồng một hồ sơ. Tổng số tiền 34 lãnh đạo, cán bộ của Cục nhận hối lộ lên đến hơn 100 tỉ.

Nêu quan điểm đối đáp, đại diện Viện kiểm sát cho biết quy kết truy tố các bị cáo về tội nhận hối lộ chứ không phải xử lý về tội làm giả.

Ông Phong với vai trò là Cục trưởng đã thống nhất, để cho cán bộ nhận tiền từ doanh nghiệp là đã trái với quy định của công chức thực hiện công vụ rồi.

"Do đó, luận tội của Viện kiểm sát là hoàn toàn chính xác, chứ không thể phân định nói rằng là tôi nhận hối lộ mà tôi làm đúng", đại diện cơ quan công tố bác quan điểm bào chữa của các bị cáo.

Viện kiểm sát cũng viện dẫn tại tòa đại diện doanh nghiệp, cá nhân làm dịch vụ cũng khai "rất thống thiết" việc vì sao người ta buộc phải đưa tiền "bôi trơn". Họ trình bày thà phải đưa tiền, làm trái quy định của pháp luật để đảm bảo sự tồn tại của doanh nghiệp.

"Nhóm bị cáo nhận hối lộ khai chúng tôi làm đúng và nhận tiền doanh nghiệp cảm ơn, xin thưa nếu làm tâm huyết thì không có chuyện doanh nghiệp phải chầu trực, thông qua người này người kia để tiếp cận, đưa tiền", Viện kiểm sát nêu quan điểm và khẳng định "không phải chỉ bằng đó hồ sơ có tiền đâu".

Trong phần luận tội, Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo đã gây tác hại về mặt chính trị, xã hội, ảnh hưởng sức khỏe của người dân. Nhóm cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục An toàn thực phẩm đã lạm quyền để tạo cơ chế xin cho, buộc doanh nghiệp phải chi tiền.

Nhóm các doanh nghiệp, nhiều cá nhân cũng vì muốn được việc, xử lý hồ sơ nhanh hơn đã tự chủ động đề nghị đưa tiền.

Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử khi tuyên án cần nghiêm trị những bị cáo chủ mưu, cầm đầu, giữ chức vụ. Những bị cáo có vai trò thứ yếu, làm theo chỉ đạo của cấp trên cần giảm nhẹ hình phạt khi lượng hình.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn