Đi lấy cỏ “tiện đường” vận chuyển ma túy

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Và Xìa Súa (60 tuổi), trú bản Mường Lống, xã Tri Lễ (Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Và Xìa Súa lĩnh án 20 năm tù.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào trưa ngày 22/6/2025, khi Súa đang đi lấy cỏ thì gặp một người đàn ông đi xe máy thuê vận chuyển ma túy từ bản Mường Lống ra Quốc lộ 16 (thuộc bản Tam Tiến, xã Mường Quảng) sẽ có 1 triệu tiền công.

Súa đồng ý và yêu cầu trả tiền trước nhưng người này hứa sau khi giao hàng xong sẽ trả tiền đầy đủ.

Sau đó, người này đưa cho Súa 1 túi bên trong có 10 gói ma túy (khối lượng hơn 193 gam). Súa bỏ ma túy vào túi mang trên người rồi ngồi sau xe người đàn ông này đi đến địa điểm giao “hàng”.

Khi gần đến địa điểm yêu cầu, cả hai bị lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe. Lúc này người lái xe máy liền tăng ga bỏ chạy, còn Súa bị lực lượng chức năng bắt giữ người cùng tang vật.

Tại phiên tòa, thông qua người phiên dịch, ban đầu bị cáo không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy. Bị cáo cho rằng ban đầu không biết bên trong đó là ma túy mà là vật gì đó.

Tuy nhiên, sau khi bị xét hỏi, bị cáo thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy vì tiện đường và vì lời hứa có 1 triệu tiền công. Bị cáo khai chưa nhận được tiền công.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi về hành vi phạm tội của bản thân, trình bày hoàn cảnh khó khăn, là người đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật hạn chế để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt Và Xìa Súa 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn