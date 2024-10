Chủ nhà Nghệ An ngược dòng ngoạn mục tại Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam

Diễn ra ngay sau đó là 2 trận đấu của bảng A, kết quả Công đoàn Gia Lai hòa Công đoàn Công an nhân dân 1-1, còn Công đoàn Dầu khí thắng Công đoàn Bình Định 4-1. Ở bảng C (chỉ có 3 đội), trận đấu đầu tiên diễn ra giữa Công đoàn Quảng Ngãi và Công đoàn Phú Yên. Kết quả Công đoàn Quảng Ngãi giành chiến thắng tối thiểu với pha lập công phút 45 của Bùi Vạn Thành. Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). Đội bóng Công đoàn Phú Yên tham dự vòng loại Nghệ An của Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2024 diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13-10 tại TP Vinh. 4/11 đội tham dự giải đấu có kết quả tốt nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết giải tại Hà Nội vào tháng 11 tới.