Chu Ngọc Nguyễn Lực là ai?

Từ bàn thắng vào lưới Dortmund

Năm 2023, trong màu áo U16 Hà Nội tại giải giao hữu Hooray Cup diễn ra ở Trung Quốc, Chu Ngọc Nguyễn Lực có cú đúp bàn thắng trong trận thua 2-3 trước U16 Dortmund ở trận tranh hạng 5 của giải đấu.

Cầu thủ sinh năm 2009 ghi điểm với HLV Cristiano Roland, người cũng đồng hành với cấp độ trẻ măng của bóng đá Hà Nội. Nguyễn Lực được HLV này đăng ký tham dự VCK U17 châu Á 1 năm về trước. Dù sinh năm 2009 và là 1 trong 2 cầu thủ trẻ nhất trong đội hình năm ngoái, tiền vệ tấn công này vẫn nhận được niềm tin tuyệt đối từ ban huấn luyện. Bằng chứng là tại giải đấu diễn ra trên đất Saudi Arabia, Nguyễn Lực được chơi trọn vẹn cả 3 trận đấu tại vòng bảng.

Nguyễn Lực từng ghi bàn vào lưới U16 Dortmund - Ảnh: VFF

Đáng tiếc, U17 Việt Nam hoà cả 3 trận với cùng tỷ số 1-1 trước Australia, Nhật Bản và UAE. Màn trình diễn đầy cố gắng và đáng khen của Nguyễn Lực cùng các anh lớn trong đội hình không thể giúp “Những chiến binh trẻ sao vàng” vượt qua vòng bảng, qua đó lỡ dở tấm vé dự World Cup.

Cầu thủ xuất sắc nhất U17 Quốc gia

Nửa năm trước, sau khi khép lại chiến dịch có phần đáng tiếc cùng U17 Việt Nam, Nguyễn Lực đồng hành với U17 Hà Nội tham gia VCK U17 Quốc gia 2025. Anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, khi góp công lớn giúp U17 Hà Nội vượt qua hàng loạt đối thủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch, qua đó nối dài chuỗi thành tích ấn tượng ở sân chơi dành cho lứa tuổi U17.

Hiển nhiên, Nguyễn Lực trở thành cái tên chiến lược của đội U17 Việt Nam tham gia giải U17 Đông Nam Á. Trong sơ đồ 4-1-4-1 quen thuộc, Lực chính là “cầu nối” giữa bộ tứ hậu vệ và bộ tứ tiền vệ của U17 Việt Nam. Anh cũng là gương mặt đá phạt tốt nhất đội hiện tại. Đơn cử như trong chiến thắng 10-0 trước U17 Timor Leste, ngay từ phút thứ 5 tại lượt 2 giải U17 Đông Nam Á 2026, cầu thủ mang áo số 10 này đã thực hiện pha đá phạt sát đường biên đầy khó chịu. Anh “vẽ cầu vồng” đưa bóng bay thẳng vào cầu môn trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Nguyễn Lực xuất sắc nhất U17 Quốc gia 2025 - Ảnh: VFF

Ở phút 31, tại điểm đá phạt sát vòng cấm địa, Nguyễn Lực tự tin dứt điểm tung lưới U17 Timor Leste lần thứ hai. Anh hoàn tất cú hat-trick bằng một pha đặt lòng đầy tự tin trong vòng cấm địa ở phút 35.

Trước U17 Australia tại bán kết, Nguyễn Lực chính là người kết thúc pha phối hợp đá phạt nhuần nhuyễn của U17 Việt Nam. Sau đường chuyền và cú nhấc chân tinh quái của đồng đội, Lực dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 2-1 cho “Những chiến binh trẻ sao vàng”.

Thần tượng De Bruyne

Nguyễn Lực cũng tiết lộ 2 thần tượng mà anh luôn nhìn vào để học hỏi, noi gương khi thi đấu trên sân: “Thần tượng lớn nhất của tôi trong giới bóng đá Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức. Tôi rất ngưỡng mộ sự điềm tĩnh, kỹ thuật và tư duy chơi bóng của anh ấy. Ở tầm quốc tế, tôi rất ngưỡng mộ những cầu thủ như Kevin De Bruyne. Khả năng kiểm soát trận đấu và những đường chuyền chính xác của anh ấy là điều mà tôi luôn học hỏi và nghiên cứu”.

Một điểm thú vị khác về Nguyễn Lực, đó là anh thường cầu nguyện trước khi ra sân thi đấu. “Tôi không phải là người mê tín, nhưng tôi tin vào những thói quen tích cực giúp mình chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Trước mỗi trận đấu, tôi luôn dành vài phút yên tĩnh để cầu nguyện, mong cho trận đấu diễn ra suôn sẻ và cả đội cũng như bản thân tôi có thể thi đấu tốt nhất. Điều đó giúp tôi trấn tĩnh, giữ được sự tập trung và sẵn sàng cháy hết mình trên sân”, Nguyễn Lực nói.

Nguyễn Lực thần tượng De Bruyne - Ảnh: VFF

“Mục tiêu lớn nhất của tôi là trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thực thụ, không ngừng phát triển và một ngày nào đó được khoác áo đội tuyển quốc gia, thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu. Tôi muốn khiến gia đình tự hào, đền đáp tình cảm của người hâm mộ và truyền cảm hứng cho những cầu thủ trẻ có cùng đam mê bóng đá như tôi”, Nguyễn Lực bày tỏ.

Your browser does not support the video tag. Chu Ngọc Nguyễn Lực Năm sinh: 28/7/2009 CLB: Hà Nội Đội tuyển: U17 Việt Nam

