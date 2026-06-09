Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa lớn, biển động

Diễn biến không khí lạnh



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/6, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.



Dự báo trong ngày 9/6, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.



Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22-25 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ.



Tại khu vực Hà Nội: sáng 9/6 có mưa, mưa rào; trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ



Trên biển: Ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió có Đông Bắc mạnh cấp 4-5; sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5-2,5m, biển động.

Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm đến đêm 9/6, khu vực Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.



Từ sáng sớm đến trưa 9/6, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ, Tp. Hải Phòng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo mưa dông, gió mạnh trên biển



Vào lúc 1 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 21.5N-22.5N; 114.5E-115.5E. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông có mưa rào và dông.



Theo dự báo, sáng 9/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5 mét. Trong ngày và đêm 9/6, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, từ đêm gió giảm dần; sóng cao 2-3 mét.



Theo dự báo, sáng 9/6, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng cao 1,5-2,5 mét. Trong ngày và đêm 9/6, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, từ đêm gió giảm dần; sóng cao 2-3 mét.



Ngoài ra, ngày và đêm 9/6, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.



Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.



Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất



Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 14 giờ qua (từ 14 giờ ngày 8/6 đến 4 giờ ngày 9/6), nhiều địa phương ở khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Hoàng Khai (Tuyên Quang) 106,4mm; Thủy điện Nậm Đông 3 (Lào Cai) 144mm; Kỳ Phú (Thái Nguyên) 80,6mm; Khe Mai (Quảng Ninh) 93,6mm.



Trong 10 giờ qua (từ 18 giờ ngày 8/6 đến 4 giờ ngày 9/6), các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Phú Thọ cũng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại Thu Lũm 2 (Lai Châu) là 97,4mm; Ngọc Chiến (Sơn La) 94,6mm; Lâm Thao (Phú Thọ) 117,2mm.



Kết quả theo dõi từ mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các địa phương nêu trên đã gần bão hòa, với độ ẩm đất trên 85%, thậm chí nhiều nơi đã đạt trạng thái bão hòa.



Dự báo trong 3-6 giờ tới, mưa tiếp tục diễn ra tại các tỉnh này. Lượng mưa phổ biến tại Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh từ 10-25mm, có nơi trên 60mm; Sơn La từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ từ 30-60mm, có nơi vượt 90mm.



Do mưa lớn kéo dài kết hợp với nền đất đã bão hòa nước, trong 6 giờ tới có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc các địa phương nói trên. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.



Cơ quan khí tượng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động đi lại, đồng thời gây hư hại các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng và thiệt hại cho sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.



Các địa phương được khuyến cáo khẩn trương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu, nhằm chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV