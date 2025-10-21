Sao gốc Việt cao 1m81 được loạt đội bóng V-League săn đón

Aymeric Faurand-Tournaire (áo đỏ) được loạt đội bóng V-League săn đón.

Trung phong mang dòng máu Việt Nam Aymeric Faurand-Tournaire đang ở những năm tháng cuối cùng trong bản hợp đồng với CLB Laval ở Ligue 2.

Tiền đạo cao 1m81 và có mẹ là người Việt đang tương lai ngay sau mùa giải 2025/26 trong bối cảnh được một số đội bóng lớn của V-League quan tâm.

Tài năng mang dòng máu này hoàn toàn có quyền chia tay Laval và về V-League thi đấu, nếu nhận chế độ đãi ngộ phù hợp từ các đội bóng trong nước.

Aymeric Faurand-Tournaire sinh ngày 14/4/2004 tại Cordemais, Pháp có bố là người Pháp và mẹ là người Việt, Faurand-Tournaire được thừa hưởng nguồn DNA tuyệt vời để sở hữu chiều cao lên tới 1m81 và vẫn có thể cao thêm trong tương lai.

Faurand-Tournaire làm quen với những kiến thức bóng đá đầu tiên tại các học viện địa phương như Temple Cordemais, FC Stephanois và USJA Carquefou. Năm 2019, cầu thủ gốc Việt gia nhập học viện đào tạo trẻ của Brest.

Tháng 10/2020, trong thời gian thi đấu cho đội trẻ Brest, Faurand-Tournaire gặp chấn thương đứt dây chằng chéo trước nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại mạnh mẽ và có sự tiến bộ đáng kể về chuyên môn.

Tháng 7/2022, sau khi hết hạn hợp đồng với Brest, Faurand-Tournaire chuyển sang đầu quân cho CLB Laval theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ngày 16/11/2024, anh ra mắt đội một của Laval trong trận thắng AS Vitre tại Cúp Ngày 28/1/2025, Faurand-Tournaire ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Laval FC với thời hạn 3 năm.

Trung phong này dứt điểm tốt bằng cả hai chân và được dự báo sẽ có sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian tới khi bước vào độ chín của sự nghiệp.

Tác giả: Tâm Đức

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn