Ảnh cưới đẹp như mơ của nữ streamer từng 2 lần mắc ung thư

Streamer "Nắng" (tên thật là Đàm Thanh Huyền, SN 1998) từng gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo, xinh đẹp cùng cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác đầy xúc động. (Ảnh: Rosé Wedding)
Cô nàng từng 2 lần mắc ung thư. Lần đầu là ung thư xương ác tính (sarcoma) vào năm 11 tuổi, khiến cô phải cắt bỏ một phần chân trái và làm quen với chiếc chân giả. (Ảnh: Rosé Wedding)
Lần thứ hai là ung thư phổi di căn vào năm 2023, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao.(Ảnh: Rosé Wedding)
Trong suốt những giai đoạn khó khăn nhất ấy, bên cạnh "Nắng" luôn có chàng trai tên Hải (làm IT) - người đã thầm mến cô suốt 7 năm và kiên trì tỏ tình tới 9 lần nhưng đều bị từ chối vì mặc cảm bệnh tật. (Ảnh: Rosé Wedding)
Sự chân thành và chăm sóc vô điều kiện, thậm chí là cạo đầu để cổ vũ cô khi cô rụng tóc do hóa trị, đã khiến "Nắng" rung động và quyết tâm chiến đấu. Tình yêu của Hải đã trở thành động lực mạnh mẽ nhất giúp cô vượt qua nghịch cảnh để có thể sống trọn vẹn bên anh. (Ảnh: Rosé Wedding)
Bộ ảnh cưới của cặp đôi được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đã khiến cộng đồng mạng quan tâm. Bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc ngọt ngào, dịu dàng nhưng là minh chứng của một tình yêu kiên cường. (Ảnh: Rosé Wedding)
Cô dâu lộng lẫy trong chiếc váy cưới cúp ngực, tùng xòe bồng bềnh bằng chất liệu satin cao cấp. (Ảnh: Rosé Wedding)
Cô dâu rạng rỡ, ôm trên tay bó hoa tulip trắng tinh khôi, tượng trưng cho sự khởi đầu mới. Trong khi đó, chú rể Hải lịch lãm trong bộ suit ba mảnh cổ điển, ánh mắt luôn tràn ngập yêu thương dành cho vợ sắp cưới. (Ảnh: Rosé Wedding)
Trong những bức ảnh ngoại cảnh dưới ánh nắng vàng, cô dâu chọn váy voan nhẹ nhàng hơn, tóc buộc nơ dịu dàng. Cả hai cùng nhau chia sẻ nụ cười hạnh phúc, một cái kết mà cộng đồng mạng đã mong chờ bấy lâu. (Ảnh: Rosé Wedding)
Cách đây ít lâu, streamer Nắng cũng hé lộ cô và chồng đã tổ chức lễ dạm ngõ, nhận về nhiều lời chúc phúc từ bạn bè, người thân cũng như cộng đồng mạng. (Ảnh: Rosé Wedding)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn