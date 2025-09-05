Chọn sofa da hay vải: Đâu là lựa chọn phù hợp với khí hậu Việt Nam?

Sofa là món nội thất không thể thiếu trong phòng khách nhưng việc lựa chọn giữa sofa da và sofa vải lại khiến nhiều gia đình băn khoăn. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều của Việt Nam, đâu mới là chất liệu phù hợp để vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa giữ được độ bền lâu dài?

Theo báo cáo thị trường của EMR, giá trị ngành nội thất tại Việt Nam năm 2024 ước đạt khoảng 1,37 tỷ USD và được dự báo tăng trưởng với tốc độ CAGR 5,1% trong giai đoạn 2025 – 2034. Trong đó, phân khúc nội thất gia đình bao gồm sofa đóng góp tỷ trọng đáng kể, phản ánh nhu cầu sử dụng sofa vẫn tăng mạnh tại các hộ gia đình đô thị.

Hiện nay, sofa da và sofa vải là hai lựa chọn phổ biến nhất, song mỗi loại lại có ưu – nhược điểm riêng khi đưa vào sử dụng trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Với nền nhiệt trung bình năm khoảng 26 – 27 độ C và độ ẩm không khí thường xuyên trên 80%, khí hậu Việt Nam tạo ra nhiều thách thức cho việc bảo quản sofa. Chính vì vậy, việc cân nhắc chất liệu nào phù hợp hơn không chỉ ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, mà còn quyết định tuổi thọ và chi phí sử dụng lâu dài.

Giá cả

Về giá thành, sofa da thường đắt hơn nhiều so với sofa vải. Trong đó, sofa da thật thường dao động từ 20 – 80 triệu đồng tùy thương hiệu và xuất xứ; sofa văng da có giá khoảng 12–25 triệu đồng, trong khi sofa da công nghiệp phổ biến trong tầm 7–15 triệu đồng. Chẳng hạn, dòng sofa da thật Rossi Italy được quảng cáo có tuổi thọ trên 12 năm, chống ẩm mốc tốt nhưng giá tới hơn 70 triệu đồng, trong khi sofa da công nghiệp của Hòa Phát chỉ khoảng 10 – 12 triệu đồng, phù hợp với người mua chú trọng chi phí nhưng tuổi thọ ngắn hơn.

Trong khi đó, sofa vải đa dạng hơn về giá, dao động từ 5 – 20 triệu đồng. Ví dụ, sofa vải nhung cao cấp của IKEA có giá khoảng 18 triệu đồng và giữ màu khá lâu, trong khi sofa vải bố từ các thương hiệu trong nước như Kenli chỉ khoảng 6 – 8 triệu đồng, phù hợp với gia đình trẻ. Rõ ràng, nếu ngân sách hạn chế, sofa vải mang lại lợi thế hơn hẳn về chi phí ban đầu.

Độ thoải mái

Xét về trải nghiệm sử dụng, sofa vải thường được đánh giá cao hơn nhờ sự mềm mại, thoáng mát và ấm áp trong mọi mùa. Những chất liệu như vải nhung hay vải bố tạo cảm giác dễ chịu, là lựa chọn lý tưởng cho không gian gia đình trẻ trung.

Sofa da lại có đặc thù dễ nóng bí vào mùa hè, gây lạnh khi đông tới, đặc biệt nếu đặt ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp. Tuy nhiên, với chất liệu da thật, cảm giác ngồi lâu lại thoải mái vì bề mặt da ngày càng mềm dần theo thời gian. Do vậy, để tối ưu sự thoải mái, người mua nên cân nhắc không gian và điều kiện khí hậu khi bố trí sofa da.

Vệ sinh

Sofa da có ưu điểm nổi bật là chống bám bụi, chống thấm nước ở mức độ nhất định và rất dễ lau chùi. Người dùng chỉ cần vệ sinh bằng khăn ẩm mềm, kết hợp dưỡng ẩm định kỳ bằng dung dịch chuyên dụng để tránh nứt nẻ. Ngược lại, sofa vải lại dễ bám bụi, lông thú và có nguy cơ nấm mốc trong khí hậu ẩm.

Để duy trì độ sạch, sofa vải cần hút bụi 1–2 lần/tuần, giặt vỏ bọc định kỳ 3–6 tháng, đồng thời dùng dung dịch vệ sinh dành riêng cho vải. Điều này đồng nghĩa, nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, sofa da sẽ thuận tiện hơn nhiều trong khâu vệ sinh.

Độ bền

Về tuổi thọ, sofa da thật đứng đầu với mức sử dụng bền bỉ từ 10 – 15 năm, thậm chí càng dùng lâu càng bóng đẹp. Sofa da công nghiệp có tuổi thọ ngắn hơn, chỉ khoảng 5 – 7 năm, và dễ bong tróc nếu không bảo quản kỹ. Sofa văng da thường có tuổi thọ tương tự da công nghiệp, trong khi sofa vải trung bình duy trì được 5 – 8 năm.

Các dòng sofa vải cao cấp, như nhung chống bám bụi, có thể kéo dài hơn, nhưng vẫn khó sánh được với độ bền của sofa da thật. Chính sự khác biệt này giải thích vì sao sofa da thật có giá thành cao và thường được xem là khoản đầu tư lâu dài.

Phong cách

Về mặt thẩm mỹ, sofa da thật mang đến cảm giác sang trọng, tinh tế và thường được xem là biểu tượng cho sự đẳng cấp. Đây là lựa chọn phù hợp cho không gian phòng khách mang hơi hướng cổ điển, hoặc dành cho gia đình muốn nhấn mạnh phong cách sống cao cấp.

Trong khi đó, sofa vải lại đa dạng về màu sắc, kiểu dáng và phong cách. Với sự linh hoạt, sofa vải dễ dàng đáp ứng nhu cầu trang trí hiện đại, trẻ trung, thích hợp với những gia đình trẻ và không gian cần sự năng động. Nói cách khác, sofa da đại diện cho sự sang trọng, còn sofa vải lại là lựa chọn của sự gần gũi, đa năng và tiết kiệm.

Điều quan trọng nhất, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng điều kiện khí hậu, thói quen sinh hoạt và khả năng tài chính để chọn chiếc sofa phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, vừa mang lại sự hài lòng trong không gian sống hằng ngày.

