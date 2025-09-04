Mua sofa phòng khách nhớ 5 điều để mua được hàng đẹp, hợp không gian

Chọn kích thước sofa phù hợp

Trước tiên, người mua cần đo đạc chính xác kích thước ghế sofa, bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Sofa quá lớn sẽ khiến phòng trở nên chật chội, trong khi sofa nhỏ lại không tạo được điểm nhấn.

Cần chú ý đến khoảng cách giữa sofa và các đồ nội thất khác. Thông thường, nên để khoảng 45-60cm giữa sofa và bàn trà, 90cm cho lối đi.

Xác định nhu cầu sử dụng và không gian đặt sofa

Trước khi chọn mua, người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ không gian đặt sofa cũng như nhu cầu sử dụng. Với phòng khách rộng, những bộ sofa chữ L hoặc sofa băng dài sẽ giúp không gian thêm sang trọng và thoải mái tiếp khách. Ngược lại, căn hộ nhỏ hay chung cư nên ưu tiên sofa giường, sofa đơn hoặc sofa đa năng để tiết kiệm diện tích. Việc xác định số lượng thành viên sử dụng thường xuyên cũng giúp chọn được kích thước phù hợp, tránh tình trạng sofa quá nhỏ hoặc quá cồng kềnh.

Ảnh minh hoạ

Chất liệu – yếu tố quyết định độ bền

Chất liệu sofa là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Sofa da thật mang lại vẻ sang trọng và có độ bền cao, song giá thành đắt đỏ và cần được bảo dưỡng định kỳ. Sofa da công nghiệp lại có lợi thế về giá, dễ vệ sinh, phù hợp với gia đình trẻ, nhưng tuổi thọ thường ngắn hơn.

Sofa vải nổi bật với sự đa dạng về màu sắc, hoa văn, dễ phối hợp nhiều phong cách nội thất, tuy nhiên dễ bám bụi và khó vệ sinh hơn. Không chỉ lớp bọc, phần khung sofa cũng cần được quan tâm. Khung gỗ tự nhiên như sồi, keo hay khung kim loại chống gỉ sẽ giúp sofa chắc chắn và kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Theo RFP Design Group, một chiếc sofa da thật chất lượng có thể kéo dài đến 15–20 năm, trong khi sofa vải phổ thông chỉ đạt khoảng 7–10 năm tuổi thọ.

Một số nguồn khác cũng chỉ ra rằng sofa da tốt nếu được bảo dưỡng đúng cách hoàn toàn có thể sử dụng từ 10–25 năm, trong khi sofa vải thường chỉ từ 5–12 năm, tùy thuộc vào chất liệu. Điều này cho thấy đầu tư vào sofa chất lượng cao đôi khi có thể là lựa chọn tiết kiệm hơn trong dài hạn.

Kiểu dáng và phong cách

Một chiếc sofa phù hợp không chỉ đem lại sự thoải mái mà còn phải hài hòa với tổng thể nội thất. Sofa chữ L thường hợp với phòng khách rộng hoặc vuông vức, trong khi sofa băng dài là lựa chọn tối ưu cho căn hộ nhỏ. Về phong cách, sofa hiện đại và tối giản đang là xu hướng phổ biến, mang lại sự tinh gọn nhưng vẫn tinh tế.

Ngược lại, sofa cổ điển với các chi tiết chạm khắc cầu kỳ thường được ưa chuộng trong những không gian sang trọng. Ngoài ra, việc lựa chọn màu sắc cũng rất quan trọng, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa thuận tiện cho việc giữ gìn vệ sinh, nhất là trong gia đình có trẻ nhỏ.

Ảnh minh hoạ

Giá cả và thương hiệu

Thị trường sofa hiện nay khá đa dạng với nhiều mức giá khác nhau. Phân khúc tầm trung từ 5–15 triệu đồng thường phù hợp với gia đình trẻ, có nhiều mẫu mã và chất liệu để lựa chọn.

Trong khi đó, phân khúc cao cấp từ 20–50 triệu đồng trở lên chú trọng vào chất liệu bền bỉ, thiết kế tinh xảo và thương hiệu uy tín. Khi chọn mua, người tiêu dùng nên ưu tiên những cửa hàng có chính sách bảo hành rõ ràng, dịch vụ giao hàng và lắp đặt chuyên nghiệp, vừa đảm bảo quyền lợi vừa mang lại sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Lời khuyên khi chọn mua và sử dụng sofa

Để có được chiếc sofa phù hợp, người mua nên trực tiếp trải nghiệm sản phẩm bằng cách ngồi thử để kiểm tra độ êm ái và sự chắc chắn. Đệm mút và hệ thống lò xo cần có độ đàn hồi tốt, tránh tình trạng xẹp lún chỉ sau vài tháng sử dụng.

Với sofa vải, nên ưu tiên các mẫu có vỏ tháo rời để tiện vệ sinh và giặt giũ. Sofa da thì cần kiểm tra kỹ độ mềm mại, độ dày của da và đường may để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền. Ngoài ra, nên chọn những sản phẩm có chính sách bảo hành ít nhất từ 2–5 năm để an tâm trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh khâu chọn mua, cách sử dụng và bảo quản cũng quyết định rất lớn đến tuổi thọ của sofa. Sofa nên được đặt ở vị trí thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp vì tia UV có thể khiến da nhanh nứt nẻ và vải nhanh bạc màu.

Đối với sofa vải, người dùng nên hút bụi định kỳ 1–2 lần/tuần và giặt vỏ bọc 2–3 tháng/lần để giữ vệ sinh. Với sofa da, cần lau chùi bằng khăn mềm ẩm, kết hợp sử dụng dung dịch dưỡng da chuyên dụng 2–3 lần/năm để giữ bề mặt luôn mềm mại, hạn chế nứt gãy.

Ngoài ra, việc sử dụng sofa đúng cách cũng góp phần kéo dài tuổi thọ. Người dùng không nên nhún nhảy hay đặt vật nặng lên sofa vì dễ làm hỏng lò xo và khung. Các vết bẩn nên được xử lý ngay, tránh để lâu gây ố màu và khó vệ sinh.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, có thể cân nhắc dùng thêm lớp phủ bảo vệ hoặc lựa chọn sofa với chất liệu chống thấm, dễ lau chùi để hạn chế hư hỏng.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn