UBND tỉnh cho ý kiến lần 2 vào dự thảo Đề án Phát triển tỉnh Nghệ An thành Trung tâm logistics của vùng Bắc Trung bộ

Cuộc họp này được tổ chức sau khi Sở Công thương và đơn vị tư vấn đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp diễn ra vào ngày 15/01/2026 và những nội dung đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh giao tại Thông báo kết luận số 41/TB-UBND ngày 18/01/2026.

Nằm tại trung điểm giữa Hà Nội – Đà Nẵng, với hệ thống giao thông kết nối đồng bộ gồm cao tốc Bắc – Nam, quốc lộ 1A, QL7 – QL46 – QL48, tuyến đường sắt Bắc Nam, cảng Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh, cửa khẩu Nậm Cắn – Thanh Thủy – Thông Thụ, Nghệ An có đầy đủ điều kiện tự nhiên, địa kinh tế và hạ tầng để trở thành trung tâm logistics vùng.

Việc xây dựng trung tâm logistisc là cần thiết và là để cụ thể hóa mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định Nghệ An là trung tâm thương mại – logistics của vùng Bắc Trung Bộ, đóng vai trò động lực tăng trưởng mới của cả vùng. Bên cạnh đó, Quy hoạch tổng thể quốc gia cũng đã xác định hành lang kinh tế Bắc – Nam và hành lang kinh tế Đông – Tây (qua Nghệ An) là hai trục động lực quốc gia; định hướng phát triển logistics gắn với cảng biển, sân bay và mạng lưới cao tốc.

Dự thảo Đề án xác định mục tiêu đưa Nghệ An trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu của vùng và là hạt nhân của mạng lưới logistics đa phương thức.

Giai đoạn 2026-2030: Phấn đấu hạ tầng logistics hoàn thiện trên 80%; giảm 15-20% chi phí logistics nội tỉnh và hình thành ít nhất 01 Trung tâm Logistics hạng II cấp vùng tại Khu kinh tế Đông Nam. Tầm nhìn 2045: Hoàn thiện 100% hạ tầng, đưa logistics trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo dự thảo, tỉnh sẽ tập trung đầu tư vào các cụm trọng điểm là Khu kinh tế Đông Nam, cụm cảng Cửa Lò – Đông Hồi. Hệ thống vệ tinh là các trung tâm logistics tại Khu công nghiệp VSIP, Nghĩa Đàn và các cửa khẩu quốc tế như Nậm Cắn, Thanh Thủy, Thông Thụ.

Mục tiêu đạt tỷ lệ số hóa 100% vào năm 2045, ứng dụng công nghệ AI, hệ thống quản lý TMS/WMS và hải quan điện tử tại các trung tâm.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Đề án khoảng 25.700 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm khoảng 20%.

Các dự án ưu tiên bao gồm: Nâng cấp luồng hàng hải cảng Cửa Lò, xây dựng cảng nước sâu Cửa Lò và phát triển các trục đường kết nối 6-8 làn xe...

Dự thảo Đề án cũng đã đưa ra các giải pháp trọng tâm liên quan đến việc đầu tư hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư lớn về vận tải, cũng như các đơn vị thương mại điện tử lớn; triển khai thực hiện cơ chế chính sách đặc thù, trong đó có chính sách ưu đãi về giá thuê đất...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã đề nghị đơn vị tư vấn xem xét lại quy hoạch, ranh giới và diện tích đất của một số khu chức năng đã có quy hoạch trước đó; trung tâm điều hành logistics; đánh giá việc huy động, thu hút hàng hóa qua Trung tâm logistics ở Nghệ An; tính toán hiệu quả đầu tư trung tâm logistics.

Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Viết Hải, đơn vị tư vấn cần làm rõ sau khi thực hiện Đề án này, đến năm 2030 chúng ta sẽ đạt được những kết quả cụ thể gì. Để đạt được mục tiêu, cần xác định rõ nguồn lực ở đâu, cơ chế chính sách như thế nào và thứ tự ưu tiên thực hiện các công việc. Về nguồn vốn ngân sách (chiếm khoảng 20%, tương đương hơn 5.000 tỷ đồng), cần có lộ trình cụ thể theo từng năm (2026, 2027...). Ngân sách nhà nước đóng vai trò là "vốn mồi", dẫn dắt, nên cần xác định rõ sẽ đầu tư vào hạng mục nào trước. Về nguồn lực, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh lưu ý ngoài tiền mặt đầu tư hạ tầng, các cơ chế chính sách (giảm thuế, ưu đãi tiền thuê đất...) thực chất cũng là nguồn lực ngân sách nhà nước bỏ ra. Do đó, đề nghị Sở Công Thương và Sở Tài chính phối hợp nghiên cứu kỹ các quy định, so sánh với cơ chế của các tỉnh lân cận để đưa ra mức ưu đãi phù hợp, vừa đủ sức cạnh tranh vừa đảm bảo quy định. Ngoài ra, theo ý kiến của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh hiện tại Đề án chủ yếu tập trung phục vụ Khu kinh tế Đông Nam, VSIP, WHA... mà chưa làm rõ được luồng hàng hóa từ các tỉnh lân cận (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị) sẽ đổ về Nghệ An như thế nào để xứng tầm trung tâm của cả khu vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh ghi nhận sự tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung sau cuộc họp ngày 15/01/2026 của Sở Công Thương và đơn vị tư vấn. Dự thảo Đề án hiện tại đã thuyết phục, rõ ràng và bài bản hơn so với bản thảo đầu tiên; đã nêu rõ được việc cần làm, lý do thực hiện và phân tích được các yếu tố thuận lợi, khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành và Văn phòng UBND tỉnh để hoàn thiện số liệu, định hướng và lợi thế cạnh tranh đưa vào Đề án. Cùng với đó, làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam để rà soát, điều chỉnh số liệu diện tích đất, ranh giới của các khu đảm bảo phù hợp với quy hoạch và thực tiễn. Bên cạnh đó, cần làm rõ hơn nội dung liên kết vùng dựa trên các số liệu thống kê cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là làm sao Đề án có tính khả thi cao, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Về phân công nhiệm vụ, phải phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị (đặc biệt là vai trò chủ trì, phối hợp) để tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm sau này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính rà soát chính sách mà đơn vị tư vấn đề xuất đã phù hợp chưa; cùng với đó rà soát hạng mục ưu tiên do Sở Công Thương đề xuất để bố trí nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn tới theo quy định, phù hợp tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cân đối nguồn vốn, xác định rõ phần nào ngân sách nhà đầu tư, phần nào thực hiện theo hình thức PPP và phần nào nhà nước hỗ trợ...

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn