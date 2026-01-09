Thời gian:
Cho thôi việc bảo vệ trong video 'ném chăn' người nhà bệnh nhân

Ngày 8-1, một đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhân viên bảo vệ Bệnh viện Bạch Mai ném chăn của người nhà bệnh nhân đang nằm trong khuôn viên bệnh viện, khiến dư luận nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Tác giả: Dương Liễu - Media

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

