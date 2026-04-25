Chỉnh trang diện mạo, Cửa Lò sẵn sàng cho mùa du lịch biển gọi

Từ chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng đến cải thiện chất lượng dịch vụ, tất cả đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho đô thị du lịch ven biển, hướng tới mục tiêu đón hàng triệu lượt khách.

Đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng du lịch

Cửa Lò xây dựng các điểm tắm tráng phục vụ du khách. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục quan trọng. Chính quyền phường Cửa Lò huy động tối đa nhân lực, phương tiện để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng, xây dựng môi trường du lịch theo hướng xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh.

Dọc tuyến bãi biển, nhiều công trình phục vụ du lịch được triển khai đồng bộ. Nổi bật là việc trồng hơn 1.300 cây dừa ven biển, góp phần tạo cảnh quan đặc trưng và cải thiện khí hậu. Việc lựa chọn cây dừa được đánh giá phù hợp điều kiện tự nhiên, có khả năng chống chịu tốt với thời tiết khắc nghiệt vùng biển.

Địa phương đã xây dựng mới 15 điểm tắm tráng nước ngọt dọc bãi biển, mỗi điểm bố trí 48 vòi sen cùng hệ thống phòng thay đồ, khu vệ sinh và cấp thoát nước đồng bộ. Các công trình này được triển khai theo hình thức xã hội hóa, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong vận hành. Song song với đầu tư hạ tầng, công tác vệ sinh môi trường cũng được đặc biệt chú trọng. Địa phương đưa vào vận hành máy sàng cát chuyên dụng nhằm làm sạch bãi tắm. Thiết bị này giúp loại bỏ tạp chất như, vỏ sò, rác vụn, mang lại bãi cát sạch, mịn hơn, góp phần nâng cao chất lượng môi trường du lịch.

Chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp và du khách nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh du lịch.

Chỉnh trang biển Cửa Lò đón mùa du lịch 2026. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Ông Phùng Đức Nhân, Phó Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch mới, địa phương tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị. Hiện nay, phường đang triển khai rải thảm 17 tuyến đường với tổng kinh phí khoảng 50 tỷ đồng. Các trục đường chính như Bình Minh, Mai Thúc Loan... được chỉnh trang đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và du khách. Hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, cổng chào điện tử, đèn tín hiệu giao thông cũng được sửa chữa, nâng cấp. Các tiện ích như wifi công cộng, bãi đỗ xe và điểm check-in được bổ sung, từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ du lịch. Đáng chú ý, các hạng mục như tuyến kè biển, đường dạo, lâm viên và Quảng trường Bình Minh đang được cải tạo với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, góp phần tạo không gian cảnh quan hiện đại, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi của du khách.

Doanh nghiệp đồng hành, nâng cao chất lượng dịch vụ

Chỉnh trang biển Cửa Lò đón mùa du lịch 2026. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại phường Cửa Lò đang tích cực chuẩn bị cho mùa cao điểm. Nhiều khách sạn, nhà hàng chủ động chỉnh trang cơ sở vật chất, nâng cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Ông Trần Quốc Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Song Ngư Sơn, chủ sở hữu Khách sạn Lan Châu Luxury cho biết, để chuẩn bị cho mùa du lịch 2026, công ty đã chỉ đạo nâng cấp toàn diện khách sạn theo định hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững. Doanh nghiệp tập trung cải thiện chất lượng cơ sở vật chất, tối ưu không gian nghỉ dưỡng, đồng thời chú trọng phát triển các mảng xanh nhằm tạo nên môi trường thân thiện, hài hòa với thiên nhiên biển.

Công ty đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người thông qua việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhân sự, hướng tới phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm và phù hợp xu hướng du lịch cao cấp. Doanh nghiệp đang tích cực hoàn thiện hồ sơ, các tiêu chí cần thiết để đề nghị công nhận đạt chuẩn khách sạn 5 sao. Đây không chỉ là bước nâng tầm thương hiệu mà còn là cam kết của doanh nghiệp trong việc mang đến những trải nghiệm chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng ngày càng lớn của du khách.

Không chỉ cơ sở lưu trú, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống đang có sự chuyển mình rõ rệt. Chị Lê Thị Dung, chủ một nhà hàng tại Cửa Lò chia sẻ, năm nay, gia đình đầu tư thay mới bàn ghế, cải tạo khu bếp và thiết kế lại không gian theo hướng mở, tận dụng gió biển tự nhiên. Chị mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm thoải mái, sạch sẽ và gần gũi hơn.

Ngoài nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản lý du lịch cũng được tăng cường nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách trong suốt mùa du lịch.

Trồng mới 1.300 cây dừa, tạo nên diện mạo xanh mát, đồng bộ ven biển Cửa Lò. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Đặc biệt, điểm nhấn của mùa du lịch năm nay là Festival Du lịch Cửa Lò 2026 chủ đề “Bốn mùa biển gọi”. Khác với những năm trước, Festival được tổ chức theo chuỗi hoạt động kéo dài quanh năm nhằm giảm tính mùa vụ và thu hút du khách vào nhiều thời điểm khác nhau. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra tối 25/4 tại Quảng trường Bình Minh với chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp pháo hoa tầm cao. Sau đó là hàng loạt hoạt động: Lễ hội ẩm thực mực nháy, Giải marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”, Giải đua xe đạp “Cửa Lò biển gọi”, Carnaval biển cùng nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc như, hát ví, giặm Nghệ Tĩnh, hò sông Lam…

Những hoạt động này không chỉ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch mà còn quảng bá hình ảnh văn hóa đặc trưng của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước.

Với sự chuẩn bị đồng bộ, Cửa Lò đặt mục tiêu năm 2026 đón khoảng 5,2 triệu lượt khách, tăng 8,5% so với năm 2025; trong đó, khách lưu trú đạt hơn 1,8 triệu lượt, khách quốc tế khoảng 5.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 5.360 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm trước.

Tác giả: Duy Hưng - Yến Nhi

Nguồn tin: baotintuc.vn