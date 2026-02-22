Loạt sao U23 Việt Nam tiết lộ mục tiêu quan trọng

Xuân Bắc mơ ước được khoác áo Đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Chia sẻ với CLB chủ quản PVF- CAND, cả Anh Quân và Xuân Bắc của U23 Việt Nam đều thổ lộ khát khao khoác lên mình màu áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

"Em hy vọng trong năm mới sẽ có thêm thật nhiều đóng góp giúp câu lạc bộ đạt thành tích tốt. Ngoài ra, em còn đặt mục tiêu được triệu tập lên Đội tuyển quốc gia Việt Nam," Xuân Bắc cho biết.

"Bước sang năm mới, em sẽ nỗ lực tập luyện, thi đấu thật tốt để có thể giúp PVF-CAND giành thành tích tốt ở giai đoạn lượt về V-League. Và xa hơn, em hy vọng được góp mặt trong màu áo Đội tuyển quốc gia," Anh Quân chia sẻ với truyền thông.

Cả Xuân Bắc và Anh Quân hiện đều là những nhân tố quan trọng trong đội hình của PVF-CAND ở sân chơi V-League. Cả hai thi đấu vô cùng chững chạc dù tuổi đời còn khá trẻ.

Ở cấp độ Đội tuyển quốc gia, Xuân Bắc và Anh Quân đóng góp không nhỏ vào chức vô địch U23 Đông Nam Á, HCV SEA Games 33, HCĐ tại VCK U23 châu Á song cũng đã hết tuổi khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam.

Xuân Bắc và Anh Quân được kỳ vọng sẽ tiếp tục thi đấu ấn tượng trong màu áo của PVF-CAND hoàn thành chỉ tiêu ở mùa giải năm nay đồng thời có cơ hội được triệu tập lên tuyển quốc gia trong tương lai.

Trung Tuần tháng 3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường.

Nhiều khả năng một số cầu thủ U23 Việt Nam cũng sẽ được HLV Kim Sang Sik triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đợt này, đồng thời nhiều cầu thủ nhập tịch cũng được lên tuyển.

Nếu tuyển Malaysia không bị AFC xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang Sik buộc phải đánh bại đối thủ với 5 bàn trở lên để đoạt vé tham dự vòng chung kết.

Tác giả: Phú Phú

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn