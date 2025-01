Chính thức thu phí cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua Nghệ An và Hà Tĩnh từ 5/1/2025

Theo thông báo này, ngày 27/12, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã thống nhất chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư đối với dự án.

Vì thế, kể từ 0h ngày 5/1/2025, dự án chính thức được thu phí để hoàn vốn đầu tư theo quy định của Hợp đồng BOT (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) đã ký với Bộ Giao thông vận tải; thời gian thu phí 16 năm, 6 tháng, 8 ngày.

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua Nghệ An và Hà Tĩnh thu phí từ 5/1/2025

Dự án có 4 trạm thu phí, trong đó có 3 trạm đặt tại Nghệ An gồm: Km430+500, thuộc xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu; nút giao Nghi Phương, thuộc xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc; nút giao quốc lộ 46B, thuộc xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và một trạm đặt tại nút giao quốc lộ 8A, thuộc xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.

Các trạm thu phí này đều sử dụng hệ thống thu phí điện tử không dừng tất cả các làn xe, ứng dụng công nghệ nhận dạng đối tượng bằng sóng vô tuyến, đầu vào ETC đa làn tự do, đầu ra ETC đơn làn.

Tất cả phương tiện khi vào cao tốc phải sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ và cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Các phương tiện sẽ lưu thông với vận tốc tối đa 90km/h, tối thiểu 60km/h, lưu thông trong hầm 70km/h.

Mức phí cụ thể với các phương tiện được phân loại theo từng loại xe (Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp).

Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt là một trong 11 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn I (2017-2020).

Dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng mức đầu tư 13.338 tỷ đồng, đi qua địa phận các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An (44,4km) và huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh (4,9km).

Cuối tháng 4, công trình đã cơ bản hoàn thành tuyến chính và thông xe đoạn từ Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên với chiều dài khoảng 30km. Hơn 19km còn lại từ nút giao quốc lộ 46B - Bãi Vọt thông xe muộn hơn vào ngày 30/6 do quá trình xử lý nền đất yếu bị kéo dài thời gian chờ lún.

Trong thời gian qua, cao tốc này đã phục vụ miễn phí cho khoảng 3,5 triệu lượt xe lưu thông an toàn.

Tác giả: Trần Phong

Nguồn tin: congluan.vn