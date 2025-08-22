Háo hức chờ diễu binh, diễu hành Đại lễ 2-9

20 giờ ngày 21-8, hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quần chúng - bao gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và 15 khối khí tài - đã tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã đến dự buổi tổng hợp luyện.

Tập trung, chuẩn bị từ sớm

Ngay từ đêm 18 và 19-8, các khối Quân đội, Công an, xe pháo, khí tài đã di chuyển từ điểm đóng quân ở ngoại thành vào nội thành Hà Nội để tập trung, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện. Quy mô tổng hợp luyện tương đương quy mô buổi lễ chính thức diễn ra vào sáng 2-9.

Sau buổi tổng hợp luyện thứ nhất, các lực lượng sẽ tổng hợp luyện lần 2 vào 20 giờ ngày 24-8. Sau đó là lễ sơ duyệt cấp nhà nước vào 20 giờ ngày 27-8 và tổng duyệt cấp nhà nước vào 6 giờ 30 phút ngày 30-8.

Khối quân nhân Lực lượng vũ trang Liên bang Nga gồm hơn 30 thành viên đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 20-8 để tham gia lễ diễu binh, diễu hành A80. Trước đó, đoàn quân nhân Campuchia và Lào lần lượt đến Việt Nam trong các ngày 15 và 16-8.

Tham gia đội hình diễu binh, diễu hành lần này có 13 khối quần chúng. Trong đó, khối văn hóa - thể thao quy tụ 108 thành viên là nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ, hoa hậu, vận động viên, cầu thủ bóng đá... trên cả nước. Là thành viên của khối này, NSND Lan Hương - nổi tiếng với vai diễn trong phim "Em bé Hà Nội" - cùng diễn viên Bảo Hân bày tỏ niềm vinh dự, tự hào sâu sắc và tiết lộ khối văn hóa - thể thao sẽ gửi tới khán giả màn nghệ thuật đặc biệt.

Trong đội hình Binh chủng Đặc công, trung úy Nguyễn Trung Kiên - Chính trị viên Đại đội, Tiểu đội Trưởng Tiểu đội 3 - Trung đội 1 của Đội diễu binh thuộc Binh chủng Đặc công - là một trong số ít cán bộ, chiến sĩ đặc công vinh dự khi 3 lần góp mặt trong những cuộc diễu binh lịch sử: Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nay là nhiệm vụ A80. Đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và quản lý hành chính toàn bộ Tiểu đội 3, với chiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn lao.

Đoàn diễu binh, diễu hành di chuyển trên đường phố Hà Nội trong buổi tổng hợp luyện lần thứ nhấtẢnh: TTXVN

Lộ trình các khối diễu binh, diễu hành

Theo lịch trình, lần lượt tiến vào lễ đài tại Quảng trường Ba Đình là các khối nghi trượng, khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội nước ngoài, sau đó đến khối dân quân, du kích và công an. Sau khi đi qua lễ đài, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

Cụ thể, khối nghi trượng đi hết đường Hùng Vương, rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Trong khi đó, khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an đi theo 4 hướng. Hướng 1: Đi hết đường Hùng Vương, rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến Công viên Bách Thảo. Hướng 2: Đi hết đường Hùng Vương, rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Hướng 3: Đi hết đường Hùng Vương, rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao đến Sân vận động Quần Ngựa. Hướng 4: Sau khi đi hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, kỵ binh rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong, đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai đến Sân vận động Quần Ngựa. Các khối quần chúng, văn hóa - thể thao đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy.

Tuyến xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài sẽ về Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng. Tuyến xe bánh lốp chia làm 2 hướng: Hướng 1 đi theo tuyến phố Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. Hướng 2 đi theo lộ trình phố Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Đường phố Hà Nội những ngày trước Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Ảnh: Đỗ Minh Phương

Người dân hào hứng xem tổng hợp luyện

Dù đến 20 giờ, buổi tổng hợp luyện mới chính thức bắt đầu nhưng ngay từ sáng, rất đông người dân thủ đô cũng như du khách đã ùa ra đường để xem các lực lượng, phương tiện tập trung tại các địa điểm theo kế hoạch.

Khoảng 10 giờ 45 phút, người dân vô cùng hào hứng khi ngắm nhìn đội hình 10 chiếc máy bay trực thăng bay tập luyện diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình. Để thực hiện nhiệm vụ A80, lực lượng không quân huy động nhiều chủng loại trực thăng - bao gồm Mi-8, Mi-17, Mi-171 và Mi-172 - góp phần tạo nên màn bay biểu diễn trên không hoành tráng và ấn tượng. Sau biên đội 10 chiếc trực thăng là đến 2 chiếc CASA C-295 - dòng máy bay vận tải hiện đại, lớn nhất của Không quân Việt Nam ở thời điểm hiện tại - sẽ bay qua quảng trường.

Có mặt tại Quảng trường Ba Đình từ sớm, anh Nguyễn Văn Thắng (TP Hải Phòng) cho biết đây là lần đầu tiên được tận mắt xem trực thăng biểu diễn. "Sau khi báo chí đăng tải thông tin về sự kiện A80, tôi đã ghi lại mốc thời gian, địa điểm và sắp xếp công việc, đưa các con đi xem diễu binh, diễu hành tại thủ đô" - anh Thắng háo hức.

Những ngày này, khắp các tuyến phố Hà Nội đều ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pa nô, áp phích khổ lớn... chào mừng Đại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Tại phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa), 50 hộ dân đồng loạt trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Con phố dài khoảng 300 m được trang trí với 600 dây cờ, mỗi dây 20 lá cờ nhỏ. Ngoài ra còn có 50 lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc cỡ lớn, cùng 3 lá đại kỳ kích thước 3 x 2 m tại trung tâm và 2 đầu phố, tạo điểm nhấn rực rỡ.

Nhiều nhà hàng, quán cà phê, công sở... ở Hà Nội cũng trang trí không gian ngập sắc cờ, hoa kết hợp ánh đèn, trở thành những điểm check-in độc đáo, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Liên quan việc bảo đảm an ninh, an toàn giao thông cho đại lễ, TP Hà Nội cấm đường, hạn chế phương tiện theo khung giờ cụ thể: từ 17 giờ ngày 24 đến 3 giờ 25-8, từ 17 giờ ngày 27 đến 3 giờ 28-8, từ 18 giờ ngày 29 đến 15 giờ ngày 30-8 và từ 18 giờ ngày 1-9 đến 15 giờ ngày 2-9. Trong thời gian này, nhiều tuyến phố khu vực nội đô sẽ cấm triệt để các loại phương tiện (trừ xe phục vụ lễ kỷ niệm và xe có phù hiệu bảo vệ). Ngoài ra, một số tuyến đường khác nằm trong Vành đai 1 Hà Nội sẽ tạm cấm hoặc hạn chế lưu thông, tùy loại phương tiện.

Ngoài việc theo dõi trực tiếp, người dân có thể xem diễu binh, diễu hành qua 22 màn hình cỡ lớn ngoài trời tại 18 địa điểm công cộng trên 3 tuyến chính. Trong đó, trục Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa - Kim Mã - Nguyễn Thái Học có 7 màn hình; tuyến Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám có 6 màn hình; còn lại đặt tại các điểm công cộng và cửa ngõ thủ đô như Long Biên, Hòa Bình, Cầu Giấy, Nguyễn Trãi và Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Bên cạnh đó, 136 màn hình LED có sẵn tại cơ quan, trường học, sân vận động và 127 màn hình xã hội hóa trên toàn địa bàn cũng sẽ được huy động, ưu tiên thời lượng phát sóng phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Phát nước uống, lương khô cho người dân Ngày 20-8, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm, diễu binh, diễu hành. Theo đó, thành phố sẽ cung ứng miễn phí nước uống, lương khô, bánh; đồng thời bố trí nơi che mưa, che nắng và tổ chức các tuyến xe buýt miễn phí cho người dân từ các địa phương về Hà Nội. Tại các tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, cần bảo đảm an ninh, trật tự và bố trí vị trí ưu tiên cho cựu chiến binh, người già, phụ nữ và trẻ em.

Tác giả: Văn Duẩn - Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động