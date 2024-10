Hơn 21h ngày 24/10, nhiều tài xế lái ôtô chạy trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt hướng Bắc Nam, đến nút giao N5 đoạn qua huyện Nghi Lộc thì thấy đàn trâu 5 con chạy phía trước. Họ vội vàng giảm tốc độ, bẻ tay lái để khỏi tông trúng.

Một số tài xế đã bấm còi để đàn trâu tránh ra, tuy nhiên chỉ một con rẽ vào lối ra nút giao, 4 con còn lại hốt hoảng chạy nhanh về phía trước. "Đoạn đường này không có đèn, tôi hơi giật mình khi thấy trâu chạy lộn xộn, rất may đã kịp làm chủ tay lái để không xảy ra sự cố đáng tiếc", một tài xế nói.

Đàn trâu đi vào cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, tối 24/10. Video: Hùng Lê

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) cho rằng đàn trâu có thể đã đi theo lối ra vào để lên cao tốc. Khi phát hiện sự việc, đội bảo trì đường đã đến lùa trâu ra ngoài, đảm bảo an toàn cho xe chạy trên tuyến, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tìm chủ gia súc để xử lý.

Đường Diễn Châu - Bãi Vọt dài 49,3 km, đi qua hai tỉnh Nghệ An (44,4 km) và Hà Tĩnh (4,9 km), được khởi công tháng 5/2021, khai thác toàn tuyến ngày 29/6. Để phù hợp với nhu cầu vận tải, giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, mỗi bên 2 làn, nền đường rộng 17 m, cho phép ôtô chạy tối đa 90 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 11.150 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn nhà đầu tư huy động khoảng 5.090 tỷ đồng và Nhà nước tham gia hơn 6.060 tỷ đồng. Hợp đồng BOT ký giữa Bộ Giao thông Vận tải với liên danh 6 nhà đầu tư.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: vnexpress.net