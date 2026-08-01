VSIP đồng hành cùng Nghệ An thu hút đầu tư vào công nghiệp thế hệ mới

Tâm điểm đầu tư uy tín và phát triển bền vững

Ngày 31/7, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị "Công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2026" với chủ đề "Nghệ An - hiện thực hoá khát vọng phát triển".

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia; phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển.

Quang cảnh hội nghị.

Tỉnh là trung tâm của vùng về công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thương mại, logistics và du lịch; đồng thời là đầu mối kết nối giao thương Đông - Tây với Lào và tiểu vùng Mê Kông mở rộng.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An trở thành tỉnh có thu nhập cao, phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại; nền kinh tế phát triển đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh quốc tế; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh; chất lượng sống của nhân dân đạt mức cao; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo được giữ vững.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đánh giá cao môi trường đầu tư của Nghệ An, đồng thời chia sẻ định hướng đầu tư và đề xuất các giải pháp phát triển; khẳng định tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển.

Điểm nhấn quan trọng của hội nghị là Lễ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với 25 dự án tiêu biểu, với tổng mức đăng ký đầu tư khoảng 110.450 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Teng Wei Hong - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VSIP Nghệ An cho biết, hội nghị không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong chặng đường phát triển của tỉnh, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Nghệ An trong giai đoạn tới. Quy hoạch tỉnh được công bố không chỉ mở ra một tầm nhìn chiến lược dài hạn mà còn tạo nền tảng để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế cạnh tranh, mở rộng không gian phát triển và hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Ngay từ trước đại dịch COVID-19, VSIP đã tin tưởng rằng Nghệ An sẽ trở thành một trung tâm mới của ngành điện tử và cơ khí chính xác nhờ lợi thế cạnh tranh về quỹ đất, nguồn nhân lực và xu hướng dịch chuyển đầu tư khỏi các địa phương phía Bắc đang dần bão hòa.

VSIP Nghệ An hiện đạt tỷ lệ lấp đầy 95%, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác.

Lãnh đạo Công ty TNHH VSIP Nghệ An ghi nhận những nỗ lực không ngừng của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách thủ tục hành chính, đầu tư phát triển hạ tầng và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tỉnh cũng luôn chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường toàn cầu; điển hình gần đây nhất là việc kịp thời hỗ trợ hoàn tất các thủ tục đối với dự án sản xuất máy bay không người lái – một lĩnh vực đòi hỏi quy trình thẩm định và phê duyệt hết sức chặt chẽ.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An đã và đang ưu tiên đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng chiến lược như đường cao tốc, cảng hàng không và cảng biển nhằm tăng cường năng lực kết nối logistics, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Những chính sách đồng hành thiết thực đó không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của Nghệ An mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, khẳng định vị thế của tỉnh là một điểm đến đầu tư uy tín, hấp dẫn và hướng tới phát triển bền vững.

Cam kết phát triển hạ tầng công nghiệp đạt chuẩn quốc tế

Đến nay, VSIP đã phát triển ba khu công nghiệp và một khu đô thị - dịch vụ tại Nghệ An. Cùng với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, VSIP đã thu hút hơn 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Khu kinh tế Đông Nam. Riêng VSIP Nghệ An tại Hưng Nguyên hiện đạt tỷ lệ lấp đầy 95%, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực điện tử và cơ khí chính xác. Quy mô lao động trong khu công nghiệp đã tăng từ khoảng 2.000 người trước đại dịch lên gần 40.000 người hiện nay.

Theo đại diện VSIP, trong vòng 5 năm qua, Nghệ An đã trải qua giai đoạn công nghiệp hóa nhanh nhất từ trước đến nay và liên tiếp 3 năm (2022–2024) nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Sự hiện diện của các tập đoàn sản xuất lớn như Luxshare ICT, Everwin, Innovation, Radiant, Goertek, Sunny, Foxconn và Juteng đã góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm điện tử và cơ khí chính xác lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nhìn về giai đoạn phát triển tiếp theo, VSIP cho biết đang triển khai mô hình khu công nghiệp thế hệ mới (VSIP 2.0) với định hướng phát triển công nghiệp các-bon thấp, chuyển đổi số, công nghệ cao và các ngành có giá trị gia tăng lớn. Doanh nghiệp đánh giá nhiều cơ hội đang mở ra trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, robot, bán dẫn, xe điện, công nghệ xanh, năng lượng sạch kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và nhiều ngành công nghệ tiên tiến khác.

Đây cũng chính là những lĩnh vực mà VSIP mong muốn đồng hành cùng tỉnh để thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao, góp phần đưa tỉnh Nghệ An trở thành điểm đến của các ngành công nghiệp thế hệ mới.

Để đón đầu xu thế này, VSIP đã đề xuất đầu tư Khu công nghiệp số 9, với định hướng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo với kỳ vọng góp phần giúp Nghệ An sẵn sàng đón làn sóng đầu tư vào các ngành công nghiệp thế hệ mới.

"Định hướng này cũng hoàn toàn phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10 ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh việc thu hút thế hệ FDI mới – ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng cao, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và tạo ra những đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào quy mô vốn hay số lượng dự án", ông Teng Wei Hong nhấn mạnh.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn