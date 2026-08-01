UBND tỉnh chấp thuận dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise hơn 2.000 tỷ đồng tại phường Tân Mai

Dự án có tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 17,67%, còn lại là vốn vay và huy động hợp pháp). Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 217,75 ha, thời hạn hoạt động là 50 năm.

Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise gồm 3 phân khu hoạt động độc lập. Theo đó, phân khu 1 - Xây dựng và kinh doanh biệt thự du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao cùng hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng (mục tiêu chính): Xây dựng quỹ biệt thự du lịch nghỉ dưỡng cao cấp với mục đích lưu trú du lịch (không có mục đích để ở) có thiết kế đồng bộ, hạ tầng hoàn thiện và pháp lý minh bạch. Xây dựng khách sạn cao cấp 5 sao cùng các hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng đi kèm nhằm cung cấp các dịch vụ lưu trú du lịch đáp ứng được nhu cầu khách hàng về nghỉ dưỡng, giải trí.

Phân khu 2 - Xây dựng và kinh doanh sân gôn: Xây dựng sân gôn tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ nhằm phục vụ nhu cầu thể thao - giải trí cao cấp của du khách trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao giá trị cảnh quan, thúc đẩy du lịch và góp phần định vị Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise như một điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp tại khu vực.

Phân khu 3 - Xây dựng khu trồng cây xanh: Thiết lập hệ thống cây xanh, trồng rừng thuộc Dự án để đảm bảo được khoảng cách ly với các công trình, dự án lân cận và tạo sự cân bằng bền vững cho hệ sinh thái của khu vực.

Mục tiêu chung của dự án là cung cấp dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, giải trí, thể thao cho các nhà đầu tư, chuyên gia đến làm việc tại Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II và các khu công nghiệp lân cận nói chung và khách du lịch nói riêng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, nghỉ dưỡng và các dịch vụ bán lẻ. Dự án Khu nghỉ dưỡng La Brise được định hướng trở thành khu phức hợp nghỉ dưỡng và thể thao hàng đầu khu vực, kết hợp giữa hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp và sân gôn tiêu chuẩn quốc tế. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra một điểm đến độc đáo, nơi du khách có thể vừa tham gia các hoạt động luyện tập, thi đấu gôn chuyên nghiệp, vừa tận hưởng không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa thiên nhiên. Sự kết hợp hài hòa này giúp nâng cao trải nghiệm toàn diện cho du khách trong và ngoài nước.

Dự kiến, nhà đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý và nhận bàn giao đất để khởi công vào Quý I/2027, chính thức đưa toàn bộ dự án vào vận hành vào Quý IV/2029.

Công ty TNHH MTV Sunwin thực hiện đúng mục tiêu đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch theo hồ sơ dự án được phê duyệt. Nhà đầu tư phải bố trí công trình xử lý nước thải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường theo quy định; sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại, đảm bảo tiết kiệm năng lượng, hạn chế tối đa phát sinh khí thải, nước thải và chất thải ra môi trường…

Nhà đầu tư phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tập trung triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ, đúng nội dung tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh giao UBND phường Tân Mai chịu trách nhiệm về tính pháp lý, việc xác định nguồn gốc, diện tích, loại đất, chủ sử dụng đất đối với từng thửa đất cụ thể trong khu đất đề nghị thực hiện dự án và các nội dung khác có liên quan theo quy định.

UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thuế tỉnh Nghệ An và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về các nội dung thẩm định; hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện dự án.

Tác giả: Kim Oanh (T/h)

Nguồn tin: nghean.gov.vn