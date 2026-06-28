Nam sinh Nghệ An lội ngược dòng ấn tượng tại Đường lên đỉnh Olympia

Trần Quang Hưng có màn thể hiện bùng nổ trong phần thi Về đích, mang về chiến thắng đầy bất ngờ tại Đường lên đỉnh Olympia tuần này - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Phát sóng ngày 28-6, cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 1 quý 3 Đường lên đỉnh Olympia là màn so tài giữa bốn thí sinh: Nguyễn Trí Tín (Trường THPT Ngô Quyền, Hà Nội), Trần Quang Hưng (Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An), Trần Vũ Hùng (Trường THPT Nam Tiền Hải, Hưng Yên) và Nguyễn Tân Anh (Trường THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Từ phần thi Khởi động, Vũ Hùng đã sớm tạo được lợi thế với số điểm 100. Xếp thứ hai là Quang Hưng với 65 điểm. Chí Tín có 50 điểm và Tân Anh có 30 điểm.

Bước vào phần thi Vượt chướng ngại vật, sau câu hỏi: "Trong các văn bản hành chính hiện nay, dòng chữ được ghi dưới Quốc hiệu Việt Nam được gọi là gì?", Vũ Hùng nhanh chóng bấm chuông và đưa ra đáp án "Hạnh phúc".

Vũ Hùng dựa vào dữ kiện Tiêu ngữ để suy luận ra đáp án này. Đáp án chính xác giúp Vũ Hùng củng cố vị trí dẫn đầu với 150 điểm. Ba thí sinh còn lại vẫn giữ nguyên số điểm.

Đến phần thi Tăng tốc, các thí sinh tận dụng được 3 trong số 4 cơ hội ghi điểm. Dù chỉ ghi thêm 20 điểm, Vũ Hùng vẫn an toàn ở vị trí dẫn đầu với 170 điểm.

Trong khi đó, Tân Anh là thí sinh thi đấu tốt nhất trong phần thi này. Từ thí sinh xếp cuối, bạn vươn lên vị trí thứ hai với 140 điểm. Xếp sau lần lượt là Quang Hưng (135 điểm) và Chí Tín (50 điểm).

Tại phần thi quyết định - Về đích, Vũ Hùng trả lời đúng một câu, nâng tổng điểm lên thành 190.

Sau đó, Vũ Hùng tham gia giành điểm trong lượt thi của Quang Hưng nhưng không thành công khiến Vũ Hùng bị trừ điểm, còn 175 điểm.

Đến lượt của mình, Quang Hưng trả lời đúng hai câu hỏi 20 điểm, tích lũy thêm 40 điểm để vươn lên đạt 175 điểm, cân bằng với Vũ Hùng.

Trong lượt thi của Tân Anh, Quang Hưng hai lần giành quyền trả lời thành công, nâng tổng điểm lên 215.

Dù sau đó Quang Hưng bị trừ 10 điểm trong lượt thi của Chí Tín nhưng nam sinh Nghệ An vẫn giành chiến thắng với số điểm cao nhất (205 điểm).

Chí Tín và Tân Anh lần lượt khép lại phần thi này với 130 điểm và 70 điểm.

Chung cuộc, Trần Quang Hưng (Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An) là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia tuần này và giành vé góp mặt tại trận thi tháng.

Vũ Hùng về nhì với 175 điểm. Chí Tín và Tân Anh đồng hạng ba.

Tác giả: Đỗ Hoài Thương

Nguồn tin: muctim.tuoitre.vn