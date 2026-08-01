Doanh nghiệp dược liệu đề xuất chủ trương xây dựng 3 nhà máy chế biến sâu tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện Green Group cùng Hiệp hội Dược liệu miền trung đặt vấn đề phát triển vùng trồng các loại dược liệu tập trung, nhân rộng cây dược liệu, các loại cây tinh dầu ngắn ngày; đồng thời đề xuất chủ trương xây dựng 3 nhà máy chế biến sâu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đánh giá cao đề xuất của doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 1,46 triệu ha đất nông-lâm nghiệp, là điều kiện tốt để phát triển ngành dược liệu. Người dân sẵn sàng trồng nếu có đầu ra ổn định. Tuy vậy, rào cản lớn nhất hiện nay chính là cơ chế và định hướng vùng trồng.

Ông Quách Hồng Thuận,Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Green Group phát biểu tại buổi làm việc.

“Người dân rất phấn khởi khi chuyển đổi sang làm "nông dược" cho thu nhập cao gấp nhiều lần trồng lúa. Song, khâu yếu nhất hiện nay là quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng giống. Nếu doanh nghiệp không có cam kết bao tiêu dài hạn, không hỗ trợ tiêu chuẩn an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ tại các lò chưng cất tinh dầu thì chuỗi liên kết sẽ rất dễ đứt gãy”, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Viết Hùng bày tỏ.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời khẳng định các ý kiến trao đổi phù hợp mong muốn của tỉnh và mở ra hướng phát triển ngành dược liệu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết, trong cấu trúc 3 vùng không gian phát triển, vùng không gian phát triển phía tây Nghệ An đã được xác định là một trong những vùng trọng điểm tập trung phát triển dược liệu.

Cùng với đó, trong 5 hành lang kinh tế của tỉnh thì có tới 3 hành lang gồm: Hành lang kinh tế Quốc lộ 7, Quốc lộ 48 và đường Hồ Chí Minh đều được quy hoạch là các tuyến hành lang kinh tế trọng điểm để tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế rừng và cây dược liệu.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho hay, trăn trở lớn nhất hiện nay là quy hoạch phê duyệt từ 8 năm trước đang có những bất cập. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đang giao các ngành chức năng rà soát, đánh giá và hoàn thành điều chỉnh quy hoạch vùng trồng dược liệu ngay trong năm 2026, nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển ngành dược liệu.

Tác giả: Trần Trung Hiếu