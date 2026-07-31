Nam sinh chuyên Anh vào top 9 thế giới cuộc thi Tin học văn phòng

Em Phạm Lê Minh Tâm (đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026.

Vòng chung kết Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026 (MOS World Championship 2026) diễn ra từ ngày 26 đến 29/7 tại Anaheim, California (Hoa Kỳ). Tại cuộc thi, em Phạm Lê Minh Tâm, học sinh lớp 11 chuyên Anh 1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình), xếp thứ 9 thế giới ở nội dung Microsoft Word Office 2019.

Trước đó, để giành quyền góp mặt trong đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới, Minh Tâm đã xuất sắc giành giải Nhất nội dung Microsoft Word Office 2019 tại Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026.

Em Phạm Lê Minh Tâm đoạt giải Nhất nội dung Microsoft Word Office 2019 tại Vòng chung kết quốc gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới 2026.

MOS World Championship 2026 quy tụ 135 thí sinh đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong độ tuổi từ 13 đến 22. Các thí sinh phải vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) và vòng tuyển chọn tại mỗi quốc gia để giành quyền tham dự.

Tại cuộc thi năm nay, đội tuyển Việt Nam giành 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng; đồng thời có 2 thí sinh xếp trong top 10 thế giới, tiếp tục ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế.

Thành tích của em Phạm Lê Minh Tâm góp thêm dấu ấn cho học sinh Việt Nam tại sân chơi kỹ năng số quốc tế, đồng thời phản ánh hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn