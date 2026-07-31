Vụ 5 công nhân tử vong tại trại lợn Dabaco: Khởi tố vụ án để điều tra

Khởi tố, xử lý nghiêm các sai phạm

Chiều 31/7, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động tại trang trại lợn của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa ở xã Thạch Quảng khiến 5 công nhân tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

Hiện, cơ quan công an đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa tiến hành các hoạt động điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm các sai phạm đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 18/7/2026, trong lúc sửa chữa hệ thống điện tại khu vực bể lọc phân trại lợn Công ty DABACO Thanh Hóa, anh Bùi Văn V. đã bị điện giật, rơi xuống hố, có biểu hiện ngạt và khó thở. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân lập tức xuống ứng cứu. Tuy nhiên, những người tham gia cứu nạn cũng lần lượt có dấu hiệu ngạt khí. Đến 23h48 cùng ngày, cả 7 công nhân được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy cấp cứu. Trong đó, 5 người không qua khỏi, 2 trường hợp bị thương được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị.

Vi phạm môi trường không khắc phục sẽ yêu cầu tạm dừng chăn nuôi

Trước đó, tại cuộc họp báo 6 tháng đầu năm 2026, PV Người Đưa Tin đặt câu hỏi với UBND tỉnh Thanh Hóa: Thanh Hóa có số lượng lớn trang trại chăn nuôi lợn; gần đây nhiều trang trại chăn nuôi lợn vi phạm nghiêm trọng pháp luật về môi trường; nhiều cơ sở đã bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng, thậm chí bị khởi tố, điều tra hình sự. Xin UBND tỉnh cho biết, các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý nhà nước đối với các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn và biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra vi phạm, nhất là về vấn đề môi trường.

Trại lợn của Công ty Dabaco ở xã Thạch Quảng xảy ra vụ tai nạn khiến 5 công nhân tử vong.



Tại Văn bản số 15727/UBND-VHXH ngày 31/7/2026, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 582 trang trại chăn nuôi lợn, gồm 57 trang trại quy mô lớn, 190 trang trại quy mô vừa và 335 trang trại quy mô nhỏ.

Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường với chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các nhiệm vụ.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ năm 2026 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình kiểm tra, tập trung đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hiện trạng, hiệu quả vận hành các công trình thu gom, xử lý chất thải. Yêu cầu các cơ sở khắc phục kịp thời các tồn tại, thiếu sót, bảo đảm vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình bảo vệ môi trường theo hồ sơ môi trường đã được phê duyệt.

Cuối năm 2025, cơ quan chức năng vào kiểm tra và phát hiện trại lợn thuộc Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế ASEAN có nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường và xử phạt hơn 500 triệu đồng.



Trường hợp phát hiện cơ sở không đầu tư hoặc đầu tư không đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường, không vận hành công trình xử lý chất thải theo quy định hoặc để xảy ra ô nhiễm môi trường, yêu cầu cơ sở giảm quy mô chăn nuôi hoặc tạm dừng hoạt động để khắc phục; đồng thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở chăn nuôi khi có phản ánh của tổ chức, cá nhân, cơ quan báo chí hoặc khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn và đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động chăn nuôi thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về chăn nuôi và bảo vệ môi trường. Đồng thời phát huy vai trò giám sát của chính quyền cơ sở và cộng đồng trong việc phát hiện, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tác giả: Phạm Xuân Chinh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn