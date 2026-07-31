Siêu bão Dolphin sắp đưa 2026 trở thành năm bão kỷ lục

Năm 2026 tiếp tục ghi dấu là một năm dị thường của mùa bão toàn cầu khi siêu bão Dolphin trở thành xoáy thuận nhiệt đới thứ năm trên thế giới đạt cấp 5 theo thang Saffir-Simpson, với sức gió duy trì từ 252 km/h trở lên (thuộc nhóm bão mạnh nhất, tương đương khoảng cấp 16-17 theo thang Beaufort thường được sử dụng tại Việt Nam).

Con số này cao hơn cùng kỳ của năm 1997 - năm đang giữ kỷ lục thế giới về số bão cấp 5, làm gia tăng khả năng 2026 lập kỷ lục mới, theo Yale Climate Connections.

Chưa đầy 72 giờ sau khi bão Genevieve tăng cấp thần tốc lên cấp 5 (gió từ 252 km/h trở lên) ở phía đông Thái Bình Dương, Dolphin tiếp tục đạt cường độ cực đại tại khu vực tây bắc Thái Bình Dương.

Dù chưa đe dọa trực tiếp đến đất liền trong những ngày tới, cơn bão vẫn thu hút sự quan tâm của giới khí tượng bởi hai yếu tố nổi bật: đây là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận hình thành gần Đường đổi ngày quốc tế, đồng thời phản ánh những điều kiện thuận lợi do El Nino mạnh mang lại.

Thông tin theo dõi và cảnh báo về siêu bão Dolphin. Ảnh: Fox Weather.



Sáng 31/7 (giờ địa phương), Dolphin đạt sức gió duy trì khoảng 270 km/h, áp suất trung tâm giảm xuống còn 910 hPa sau chưa đầy 36 giờ tăng cường bùng nổ. Chỉ vài ngày trước, hệ thống này vẫn là một cơn bão nhiệt đới.

Hiện Dolphin di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h, dưới tác động của áp cao cận nhiệt đới nằm về phía tây Hawaii. Dự báo trong vài ngày tới, quỹ đạo này gần như không thay đổi.

Đến cuối tuần sau, một vùng áp cao khác được dự báo mạnh lên trên biển Nhật Bản và sẽ trở thành yếu tố chi phối đường đi của Dolphin. Khi đó, cơn bão có khả năng tiến vào biển Hoa Đông, đồng thời gặp vùng nước mát hơn và môi trường khí quyển kém thuận lợi, khiến cường độ suy yếu dần.

Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC), Dolphin nhiều khả năng vẫn duy trì trạng thái siêu bão hoặc bão rất mạnh ít nhất đến hết cuối tuần, với sức gió cực đại khoảng 260 km/h. Đây cũng là siêu bão thứ 3 của mùa bão Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Bản tin bão và áp thấp nhiệt đới mới nhất sáng 31/7 của Cơ quan Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết từ nay đến ngày 12/8, khu vực này có khả năng xuất hiện thêm hai vùng áp thấp.

Áp thấp nối áp thấp sau siêu bão Dolphin. Ảnh: PAGASA.



Theo dự báo, trong khi tiếp tục di chuyển theo hướng tây bắc về phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) và miền đông Trung Quốc, siêu bão Dolphin sẽ đi qua khu vực phía đông bắc vùng dự báo PMD của PAGASA. Sang tuần từ ngày 6-12/8, cơn bão được dự báo tiến sâu hơn vào ranh giới phía bắc của PMD.

Cùng thời gian này, hai vùng áp thấp được dự báo sẽ lần lượt hình thành gần Philippines. Vùng áp thấp đầu tiên có thể xuất hiện trong giai đoạn từ ngày 30/7 đến 5/8, gần ranh giới phía đông các khu vực dự báo PAR và TCAD của PAGASA. Hệ thống này được đánh giá có khả năng thấp phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Vùng áp thấp thứ hai dự kiến hình thành trong tuần từ ngày 6-12/8 tại khu vực phía đông bắc vùng dự báo PMD và cũng được dự báo ít có khả năng mạnh lên thành xoáy thuận nhiệt đới.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: znews.vn