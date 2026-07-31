Tập trung bàn giao mặt bằng Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh trước ngày 05/8

Tại Văn bản số 5264/BQP-TM ngày 19/7/2026, Bộ Quốc phòng đã thống nhất cho phép UBND tỉnh Nghệ An triển khai thi công trước các hạng mục của Dự án trên diện tích đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý, song song với việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các xã, phường Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc khẩn trương mời Quân chủng Phòng không - Không quân cùng các cơ quan, đơn vị quân sự trực thuộc làm việc, tổ chức bàn giao mặt bằng đất quốc phòng trên thực địa cho ACV trước ngày 05/8/2026.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, các phường Vinh Hưng và Vinh Phú đã hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất. Hiện dự án chỉ còn khoảng 1,01 ha trên địa bàn xã Nghi Lộc chưa hoàn thành công tác thu hồi, bao gồm diện tích đất ở, đất vườn của các hộ dân và phần đất quốc phòng thuộc Đài K1 (diện tích Đài K1 sẽ thực hiện thu hồi sau khi hoàn thành công trình hoàn trả).

Đối với diện tích còn lại này, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Nghi Lộc tập trung chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị tăng cường vận động, đối thoại với người dân; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện thu hồi diện tích đất thuộc thẩm quyền, phấn đấu hoàn thành trước ngày 05/8/2026.

UBND các phường Vinh Hưng, Vinh Phú tiếp tục rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung phát sinh (nếu có), bảo đảm không để ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức bàn giao thực địa theo hình thức "cuốn chiếu" ngay sau khi từng khu vực hoàn thành thu hồi đất, GPMB và đủ điều kiện triển khai; tuyệt đối không chờ hoàn thành GPMB toàn bộ dự án mới bàn giao. Thời hạn bàn giao các khu vực đủ điều kiện trước ngày 05/8/2026.

Liên quan đến đề xuất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) về việc nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh đường lăn song song, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, ACV và các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu hồ sơ thiết kế. Qua đó, xác định rõ phạm vi GPMB, nhu cầu phát sinh thu hồi đất, tái định cư, đất quốc phòng và công trình quân sự cần di dời để tham mưu phương án xử lý trình UBND tỉnh trước ngày 31/7/2026.

Nhằm đáp ứng yêu cầu di dời công trình quân sự và bàn giao mặt bằng cho dự án, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì theo dõi chung việc triển khai các công trình hoàn trả quốc phòng; phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân đôn đốc tiến độ, duy trì họp giao ban định kỳ hằng tuần hoặc khi cần thiết. Đồng thời, tập trung triển khai Dự án nắn chỉnh tuyến kênh tiêu Rào Trường và Dự án xây dựng đoạn đường hoàn trả phục vụ di dời Đài K1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chỉ đạo trích đo địa chính, xác định ranh giới, diện tích đất phục vụ xây dựng các công trình hoàn trả; hướng dẫn các địa phương hoàn thành thủ tục đất đai và phối hợp giao, nhận đất với Quân chủng Phòng không - Không quân.

Sở Tài chính phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các công trình hoàn trả theo cam kết tại Văn bản số 9310/UBND-KT ngày 24/7/2026.

UBND các xã, phường: Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc tập trung lập, phê duyệt quy hoạch, bồi thường, tái định cư và thu hồi đất xây dựng các công trình hoàn trả; kịp thời bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng, di dời công trình quân sự đồng bộ với tiến độ Dự án kéo dài đường cất, hạ cánh.

UBND tỉnh đề nghị ACV phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị quân đội; chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện để tiếp nhận mặt bằng và tổ chức thi công ngay sau khi bàn giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ quy định pháp luật.

Tác giả: PQ (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn