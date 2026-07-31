MST trúng dự án khu đô thị hơn 925 tỷ tại Nghệ An

Một góc xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ. Theo đó, CTCP Đầu tư MST là đơn vị trúng thầu triển khai dự án. Tổng mức đầu tư dự án hơn 925,8 tỷ đồng, gồm 906,5 tỷ đồng chi phí xây dựng và 19,2 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo hồ sơ được phê duyệt, MST cam kết nộp ngân sách Nhà nước với tỷ lệ 6,2% theo tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất của dự án.

Doanh nghiệp sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm san nền, giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom chất thải rắn, xử lý nước thải, hệ thống thông tin liên lạc và nhà văn hóa. Sau khi hoàn thành, các hạng mục hạ tầng công cộng sẽ được bàn giao cho cơ quan Nhà nước quản lý theo quy định.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, tài sản công dự kiến bàn giao gồm khoảng 1,15 ha hạ tầng giao thông đường bộ, 0,04 ha hạ tầng thủy lợi và một nhà văn hóa trên khu đất rộng khoảng 1.841 m², với diện tích xây dựng khoảng 736 m².

Ngoài các nghĩa vụ đầu tư, MST còn cam kết đóng góp 720 triệu đồng để thực hiện các hoạt động trợ giúp xã hội hoặc các chương trình phúc lợi xã hội khác theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2022. Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gắn kết với cảnh quan tự nhiên, đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đồng thời tạo động lực phát triển khu vực Tân Kỳ, góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn thu cho ngân sách thông qua tiền sử dụng đất, thuế, phí và lệ phí; đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương trong quá trình xây dựng, vận hành và kinh doanh.

Mở rộng quỹ dự án trong bối cảnh kết quả kinh doanh khởi sắc

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư MST (HNX: MST), có trụ sở tại Hà Nội, được thành lập năm 2009, hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, tài chính và tư vấn đầu tư. Tại thời điểm tháng 2/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 1.200 tỷ đồng. Ông Nguyễn Huy Quang hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo tài chính riêng quý II/2026, doanh thu thuần của MST đạt 501,7 tỷ đồng, tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,5 tỷ đồng, tăng 153,2% so với quý II/2025.

Doanh nghiệp cho biết, tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ việc đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và bàn giao dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn (The Sailing); đồng thời triển khai mở bán Khu du lịch nghỉ dưỡng Greenhill Village Quy Nhơn (Hera) và tiếp tục thực hiện các hợp đồng xây lắp đã ký kết.

Nhờ tiến độ nghiệm thu được đẩy nhanh, doanh thu từ hoạt động xây dựng đạt 56,87 tỷ đồng, tăng 296,47% so với cùng kỳ, góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, MST ghi nhận doanh thu 895 tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 20,3 tỷ đồng, tăng 52,5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 16,2 tỷ đồng, tăng 52,7%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của MST đạt gần 3.697 tỷ đồng, tăng 15,5% so với thời điểm cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở bán các dự án Greenhill Village Quy Nhơn (Hera), I-Tower Quy Nhơn (The Sailing) và Him Lam Điện Biên. Song song với việc được lựa chọn làm nhà đầu tư Dự án Khu đô thị phía Tây thị trấn Tân Kỳ, MST cũng vừa trúng thầu Dự án xây dựng nhà ở thấp tầng để bán tại khu đấu giá quyền sử dụng đất thuộc xã An Thượng, huyện Hoài Đức (nay là xã An Khánh), TP. Hà Nội, với giá trúng thầu hơn 1.100 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích gần 5,4 ha, thuộc ô quy hoạch ký hiệu D-4, vị trí X2, nằm trên địa bàn xã An Khánh - cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Tại Nghệ An, MST cùng liên danh Intracom cũng đã đề xuất thực hiện Dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc. Dự án dự kiến được triển khai trên khu đất rộng 3,46 ha, quy mô 350 giường bệnh, cung cấp các dịch vụ y tế đa khoa chất lượng cao như nội, ngoại, sản, nhi..., trong đó chuyên sâu về tim mạch, với tổng mức đầu tư khoảng 1.510 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn