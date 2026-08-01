Sri Lanka tuyên án tử hình 2 cựu quan chức cấp cao

Lực lượng an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ ở nhà thờ tại Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong phán quyết, hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán cho rằng cựu Tổng thanh tra cảnh sát (IGP) Pujith Jayasundara và cựu Thư ký Bộ Quốc phòng Hemasiri Fernando đã không hoàn thành trách nhiệm trong việc ngăn chặn các vụ tấn công được cho là do một nhóm Hồi giáo cực đoan trong nước thực hiện.

Sri Lanka không thi hành án tử hình kể từ năm 1976 và hiện duy trì lệnh tạm hoãn không chính thức đối với hình phạt này. Theo số liệu của chính phủ trình Quốc hội hồi tháng 2, hiện có khoảng 800 người đang chờ thi hành án tử hình. Các bản án tử hình ở nước này thường được giảm xuống tù chung thân.

Phán quyết ngày 31/7 được đưa ra tại một tòa án đặc biệt xét xử nhanh, sau khi nhà nước kháng cáo quyết định năm 2022 về việc tha bổng cho hai ông Jayasundara và Fernando. Trong quá trình tố tụng, tòa án được thông báo rằng, vào ngày 4/4/2019, một cơ quan tình báo Ấn Độ đã cảnh báo Sri Lanka về nguy cơ các phần tử Hồi giáo cực đoan thực hiện một vụ tấn công liều chết, nhưng nhà chức trách đã không có hành động ngăn chặn.

Các vụ tấn công xảy ra ngày 21/4/2019 nhằm vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn, khiến 279 người thiệt mạng, trong đó có 45 công dân nước ngoài, và hơn 500 người khác bị thương. Đây là vụ tấn công khủng bố gây thương vong nặng nề nhất ở quốc đảo này kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến sắc tộc.

Ông Jayasundara (66 tuổi) và ông Fernando (76 tuổi) bị bắt giữ ngay trong năm 2019 và bị tạm giam 4 tháng trước khi được tại ngoại.

Trước đó, các công tố viên cho rằng 2 quan chức cấp cao này đã "tắc trách" dẫn đến "tội ác nghiêm trọng chống lại loài người" và bị truy tố với tội danh giết người. Cả hai ông Jayasundara và Fernando từng ra làm chứng tại một phiên điều trần của Quốc hội và cho rằng Tổng thống Sri Lanka khi đó là Maithripala Sirisena đã không tuân thủ các quy trình được thiết lập trong việc đánh giá các mối đe dọa an ninh quốc gia. Họ cũng cáo buộc ông Sirisena - người đồng thời giữ chức Bộ trưởng quốc phòng và Bộ trưởng phụ trách trật tự, an ninh vào thời điểm đó - đã phớt lờ những cảnh báo về nguy cơ tấn công.

Tác giả: Phan An

Nguồn tin: baotintuc.vn