Chiêm ngưỡng biệt thự mái vát táo bạo ở TP HCM

Tọa lạc tại phường Phú Lợi (TP HCM), Brighton Villa được thiết kế vào năm 2021 và hoàn thiện năm 2022, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc tại gia của một gia đình đa thế hệ. Ảnh: Goku Agency
Điểm độc đáo của ngôi nhà là thiết kế mái vát táo bạo cùng lam gỗ nổi bật trên nền tường xám mát dịu. Ảnh: Goku Agency
Tường rào được thiết kế cong và khe sáng giúp bề mặt tưởng chừng cứng nhắc trở nên mềm mại và sống động hơn. Ảnh: Goku Agency
Các không gian bao gồm ba phòng ngủ, hai phòng làm việc riêng, khu vực sinh hoạt chung kết nối với bếp, một phòng tập gym, và phòng thờ ở tầng trên cùng. Ảnh: Goku Agency
Yêu cầu cốt lõi được đặt ra từ đầu là giải quyết triệt để các vấn đề về cách âm, nhằm đảm bảo sự riêng tư và tập trung cho các hoạt động chuyên môn của gia chủ. Ảnh: Goku Agency
Lợi thế diện tích lớn và bố cục chức năng cơ bản là tiền đề để nhóm thiết kế mở rộng các kết nối không gian theo phương ngang. Ảnh: Goku Agency
Các không gian tổ chức theo dạng mở, đồng thời được kiểm soát bằng việc bố trí các nhịp cột lớn, hạn chế tối đa việc phân mảnh tầm nhìn. Ảnh: Goku Agency
Giải pháp này không chỉ tăng tính liên tục trong lưu thông mà còn mở ra các khoảng thở thị giác – giúp cân bằng giữa nhu cầu sinh hoạt và sự yên tĩnh cần thiết của một không gian sống mang tính cá nhân cao. Ảnh: Goku Agency
Phòng khách rộng được bố trí như trung tâm kết nối của ngôi nhà, mang đến sự thoáng đãng. Ảnh: Goku Agency
Khu bếp tối giản với hệ tủ giấu thiết bị, hút mùi và ổ cắm âm. Ảnh: Goku Agency
Bàn ăn đặt cạnh cửa kính lớn mở ra khu vườn xanh. Ảnh: Goku Agency
Cấu trúc console ẩn giúp bậc thang trắng nổi nhẹ giữa vách kính. Ảnh: Goku Agency
Không gian phòng ngủ cũng kết nối với thiên nhiên. Ảnh: Goku Agency
Phòng tắm thoáng sáng như resort tại gia. Ảnh: Goku Agency
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn