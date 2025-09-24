Chiêm ngưỡng ngôi nhà 3 tầng tựa núi đẹp mê mẩn

Tọa lạc tại phía Đông Tứ Xuyên (Trung Quốc), cách trung tâm huyện khoảng 35 km, ngôi nhà được xây dựng ngay dưới chân một ngọn núi, phía sau là sườn dốc, phía trước là tầm nhìn mở rộng ra ngọn núi xa xa. Ảnh: Building Horizon
Công trình được cải tạo lại từ ngôi nhà cũ với mục tiêu giúp người mẹ có thể sinh hoạt thuận tiện hơn. Ảnh: Building Horizon
Tầng trệt của nhà mới là không gian sinh hoạt chính của người mẹ. Các khu vực chức năng được bố trí so le. Ảnh: Building Horizon
Không gian nhà có tường kính và khoảng thông tầng, kết nối thiên nhiên. Ảnh: Building Horizon
Tầng 2 và tầng 3 là nơi sum họp gia đình với phòng khách và không gian công cộng độc lập. Ảnh: Building Horizon
Những ô cửa sổ dài mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra xung quanh. Ảnh: Building Horizon
Do lợi thế về địa lý nên ngôi nhà thiết kế nhiều ô cửa sổ dài, bố trí ở nhiều nơi. Ảnh: Building Horizon
Những ô cửa này còn góp phần giúp ngôi nhà thêm ấn tượng mỗi khi màn đêm buông xuống. Ảnh: Building Horizon
Nhìn từ trên cao, ngôi nhà có hình chữ U, tựa như một cái ôm chào đón người thân trở về. Ảnh: Building Horizon
Xung quanh nhà là núi rừng hùng vĩ. Ảnh: Building Horizon
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn