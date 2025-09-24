Thời gian:
Nhà đẹp

Chiêm ngưỡng ngôi nhà 3 tầng tựa núi đẹp mê mẩn

Ngôi nhà 3 tầng gây ấn tượng với một mặt tựa vào vách núi, mặt còn lại có tầm nhìn rộng ra thung lũng.

Tọa lạc tại phía Đông Tứ Xuyên (Trung Quốc), cách trung tâm huyện khoảng 35 km, ngôi nhà được xây dựng ngay dưới chân một ngọn núi, phía sau là sườn dốc, phía trước là tầm nhìn mở rộng ra ngọn núi xa xa. Ảnh: Building Horizon

Công trình được cải tạo lại từ ngôi nhà cũ với mục tiêu giúp người mẹ có thể sinh hoạt thuận tiện hơn. Ảnh: Building Horizon

Tầng trệt của nhà mới là không gian sinh hoạt chính của người mẹ. Các khu vực chức năng được bố trí so le. Ảnh: Building Horizon

Không gian nhà có tường kính và khoảng thông tầng, kết nối thiên nhiên. Ảnh: Building Horizon

Tầng 2 và tầng 3 là nơi sum họp gia đình với phòng khách và không gian công cộng độc lập. Ảnh: Building Horizon

Những ô cửa sổ dài mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp ra xung quanh. Ảnh: Building Horizon

Do lợi thế về địa lý nên ngôi nhà thiết kế nhiều ô cửa sổ dài, bố trí ở nhiều nơi. Ảnh: Building Horizon

Những ô cửa này còn góp phần giúp ngôi nhà thêm ấn tượng mỗi khi màn đêm buông xuống. Ảnh: Building Horizon

Nhìn từ trên cao, ngôi nhà có hình chữ U, tựa như một cái ôm chào đón người thân trở về. Ảnh: Building Horizon

Xung quanh nhà là núi rừng hùng vĩ. Ảnh: Building Horizon

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

