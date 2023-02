Chiếm đoạt trên 2 tỷ đồng bằng “chiêu” đổi tiền qua mạng

Hai đối tượng Chung và Tuân bị bắt. Ảnh CANA

Ngày 10/2, Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Nguyễn Hữu Tuân (sinh năm 1987, ở Hà Nội) và Phạm Thành Chung (sinh năm 1994, quê Lào Cai) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, vào đầu tháng 12/2022, chị N.T.T.C. (sinh năm 1996, trú TP.HCM) đã trình báo tới Công an huyện Nghĩa Đàn về việc, khoảng 5/2022, chị đã bị lừa đảo qua mạng xã hội Facebook với số tiền 275 triệu đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang tiền Singapore.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện Tuân có nhiều điểm nghi vấn. Quá trình làm rõ, xác định Chung là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo này.

Ngày 10/1, sau khi củng cố chứng cứ, Ban chuyên án đã chia thành 5 tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm ở Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Đà Nẵng.

Qua khám xét, Công an thu giữ 6 thẻ ATM, 5 điện thoại di động, ôtô cùng nhiều tang vật khác để hoàn thiện hồ sơ.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 4/2022 đến khi bị bắt, các bị can đã gây ra 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền trên 2 tỷ đồng bằng hình thức đổi tiền Việt Nam sang các loại ngoại tệ khác thông qua mạng xã hội.

