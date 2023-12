Chiếc ôtô chạy bằng than củi đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

Máy của chiếc xe vận tải Quốc Tế đến từ hãng Ford (Mỹ), cabin của hãng Studebazker (Đức), sát-xi của Renault (Pháp). Xe có động cơ chạy bằng xăng, nhưng do điều kiện thiếu nhiên liệu nên thợ kỹ thuật của ta đã sáng chế, cải tiến để có thể chạy được bằng cả than đá và than củi.