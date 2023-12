“Chia sẻ - Liên kết - Hợp tác cùng phát triển” giữa 3 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh – Thanh Hóa

Quang cảnh hội nghị

Thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực

Thời gian qua, ba tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh thường xuyên chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các nội dung: Xúc tiến, thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp trong nước và nước ngoài; giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nắm bắt thông tin về tình hình kinh tế - xã hội; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, doanh nghiệp, hợp tác xã, công tác trợ giúp và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, quản lý đăng ký kinh doanh… Các đơn vị liên quan của 03 địa phương thường xuyên trao đổi, phối hợp trong thu hút, quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng, trong đó phải kể đến các dự án như: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (ADB); Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ (AFD). Các địa phương cũng tập trung, ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu kinh tế ven biển, cảng biển, khu neo đậu, hậu cần nghề cá...

Về lĩnh vực Công thương, 03 tỉnh đã từng bước đẩy mạnh hợp tác phát triển các ngành công nghiệp mà mỗi tỉnh có lợi thế; trao đổi, cung cấp thông tin về chính sách, định hướng phát triển xuất nhập khẩu; phối hợp kết nối, kêu gọi doanh nghiệp của 03 tỉnh tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực Hội nhập kinh tế quốc tế; kết nối sàn giao dịch thương mại điện tử 3 tỉnh; kịp thời trao đổi, phối hợp xử lý các nội dung, kiến nghị lĩnh vực Công Thương. Công tác liên kết phát triển thương mại, logistics từng bước được triển khai. Hiện nay, có 17 doanh nghiệp của tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đang thực hiện các hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng Nghi Sơn.

Về lĩnh vực NN&PTNT, 03 tỉnh thường xuyên trao đổi tình hình triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp của Trung ương, của từng tỉnh; phối hợp trong việc tham mưu xây dựng các phương án phát triển trồng trọt, các dự án đầu tư có tính chất liên vùng. Định kỳ hàng tuần phối hợp, trao đổi thông tin trong công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh... Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới của 03 tỉnh thường xuyên liên lạc, trao đổi kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về lĩnh vực du lịch, trong những năm qua, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã hình thành và kết nối các tour du lịch trải nghiệm Thành nhà Hồ - Khu di tích Kim Liên - Khu du lịch biển Thiên Cầm; Tour du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái, cộng đồng, mạo hiểm Pù Luông - đỉnh Pu Xai Lai Leng - Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông; Tour du lịch tự lái xe (caravan) theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây qua các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

Ba địa phương đã cùng tham gia nhiều hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch, trưng bày các ấn phẩm du lịch, giới thiệu các danh lam thắng cảnh và các sản phẩm OCOP tiêu biểu, các đặc sản của địa phương; đồng thời là dịp để các đơn vị quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp của các địa phương gặp gỡ, đối thoại, đẩy mạnh liên kết, hợp tác trong xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành của 03 địa phương đã xây dựng và thực hiện nhiều tour, tuyến du lịch kết nối với các sản phẩm du lịch đa dạng mang nét đặc trưng của các địa phương, đặc biệt là các tour du lịch gắn liền với sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của mỗi địa phương.

Về lĩnh vực văn hóa, các đơn vị liên quan của 3 tỉnh đã tham gia các sự kiện văn hóa, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, truyền thống của các tỉnh thu hút nhiều đoàn nghệ thuật và đông đảo người dân, du khách tham dự. Qua đó, góp phần quảng bá và nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Ngành Văn hóa 03 tỉnh thực hiện công tác nghiên cứu, sưu tầm và trưng bày các tài liệu, hiện vật liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931); trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phát triển phong trào thể thao mỗi địa phương.

Ngành GD&ĐT 03 địa phương đã phối hợp tổ chức Hội thảo về công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học; thường xuyên, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trong các môn học; trao đổi biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục khu vực miền núi…

Ngành Y tế 03 địa phương đã phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về y tế, nhất là trong việc chuyển giao kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát triển các dịch vụ trong khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Ngành LĐTB&XH 03 tỉnh đã tổ chức ký kết Kế hoạch thực hiện Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 nhằm phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực, thông tin thị trường lao động, kết nối cung - cầu lao động, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động 03 tỉnh tìm được việc làm, ổn định thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa các trường nghề trên địa bàn 03 tỉnh để nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao và lao động có tay nghề cao cho các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu du lịch tại 03 địa phương. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Hà Tĩnh.

Quốc phòng - an ninh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Thúc đẩy phát triển liên kết vùng ngày càng đi vào thực chất, đi vào chiều sâu

Để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập với khu vực và cả nước, ba tỉnh thực hiện một số nội dung liên kết, hợp tác trong thời gian tới. Đó là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đối với từng địa phương và Bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển liên kết vùng ngày càng đi vào thực chất, đi vào chiều sâu theo nguyên tắc “Chia sẻ - Liên kết - Hợp tác cùng phát triển”. Qua đó nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, phát huy vai trò của 3 địa phương trong tiểu vùng Bắc Trung Bộ để đóng góp tích cực, nhanh, mạnh hơn nữa vào sự phát triển chung của cả vùng và cả nước.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, nhất là quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của mỗi địa phương; nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển các quy hoạch Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Tiếp tục phối hợp trong quá trình triển khai các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, có tính chất liên vùng như tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển... nhằm tăng cường kết nối, cải thiện hệ thống giao thông giữa các tỉnh, từng bước hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng khu vực. Tăng cường liên kết, hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá và thu hút khách du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng nền tảng số kết nối, phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh.

