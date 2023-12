Nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế nội trội của 3 địa phương để hình thành các chuỗi liên kết trên các lĩnh vực

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, xã hội của Quốc hội; Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành 3 tỉnh.

Tăng cường liên kết, hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực

3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh có nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử; nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, phía Bắc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, chiếm 10,1% diện tích của cả nước. Phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của 3 địa phương, thời gian qua, 3 tỉnh đã tăng cường liên kết, hợp tác, đặc biệt là triển khai thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình chung của cả nước, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của 3 địa phương tiếp tục đạt kết quả khá tích cực, kinh tế được phục hồi, tăng trưởng cao hơn so với bình quân chung của cả nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực và đạt kết quả cao; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi ngày càng được đổi mới. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; thể thao thành tích cao, giáo dục đào tạo tiếp tục có bước phát triển với những thành tích thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; công tác an sinh xã hội được chăm lo; đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa 03 tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh.

Qua đó, đóng góp không nhỏ vào thành tựu phát triển của mỗi địa phương, của vùng và cả nước. Minh chứng là, năm 2023, tỉnh Nghệ An năm thứ 2 liên tiếp lọt vào tốp 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước. Quy mô nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa trong top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh đạt 8,05%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, đứng thứ 15 cả nước. Đặc biệt, đến nay cả 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An - Hà Tĩnh đều đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong giai đoạn mới hiện nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển 03 tỉnh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi ba tỉnh phải tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa. Mỗi địa phương phải chủ động, tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là góp phần cùng với các tỉnh, thành phố trong Vùng thực hiện thành công Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, sớm hiện thực hóa được mong muốn lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với từng địa phương và cũng là yêu cầu của Trung ương, nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc của 3 tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khẳng định: Hợp tác phát triển liên kết vùng đã và đang là xu thế tất yếu được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Trong định hướng phát triển, tỉnh Nghệ An luôn xác định việc hợp tác liên kết với các địa phương là nhiệm vụ xuyên suốt, không chỉ có ý nghĩa đối với từng địa phương mà góp phần phát huy thế mạnh chung để cùng phát triển.

Hội nghị là hoạt động thiết thực để triển khai các quan điểm, chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác, liên kết vùng trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với định hướng phát triển của từng địa phương và cả nước. Đồng thời là cơ hội tốt để lãnh đạo 3 tỉnh trao đổi, đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả, thành tựu đạt được, những hạn chế, tồn tại trong hợp tác phát triển giữa 3 địa phương, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp hợp tác, liên kết trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị cũng là cơ hội để 3 tỉnh chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương, qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Phối hợp, chủ động tham mưu cụ thể hóa các nội dung hợp tác, liên kết đã thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng khẳng định yêu cầu hợp tác và liên kết vùng là yêu cầu khách quan, vừa tự thân; cách làm liên kết, hợp tác hiện nay của 3 tỉnh là rất phù hợp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định trong thời gian qua, với việc phát huy những lợi thế về điều kiện địa lý, truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, ba tỉnh đã tăng cường liên kết, hợp tác và giành được kết quả trên một số lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn tham luận về “Giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển, xây dựng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo của vùng và cả nước”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham luận về “Nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn, trùng tu di tích gắn với phát huy, liên kết các giá trị di sản, truyền thống lịch sử, văn hóa kết hợp khai thác du lịch của 3 địa phương”

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tham luận về: “Thu hút đầu tư nước ngoài tại Nghệ An: Nắm bắt cơ hội vàng - trở thành điểm đến đầu tư “thuận lợi – tin cậy – hiệu quả”

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đã tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân trong thời gian qua; đồng thời, thảo luận các nội dung hợp tác giữa 3 tỉnh trong thời gian tới.

Các đại biểu mong muốn, những vấn đề liên kết vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ; Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh sẽ trở thành hiện thực; các nội dung hợp tác, liên kết giữa ba tỉnh cần toàn diện, tổng thể hơn trên các lĩnh vực, trong đó xác định rõ các nội dung trọng tâm, nhất là triển khai thực hiện tốt các quy hoạch vùng Nam Thanh Hóa - Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, 3 tỉnh tiếp tục hợp tác, liên kết cùng phát triển; đề nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế; xây dựng hạ tầng kết nối, phát triển nguồn nhân lực.

Khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông, hình thành các trục phát triển, các hành lang dọc theo Quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam, tuyến đường ven biển, nhất là phát triển du lịch liên tỉnh, kết nối với vùng đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh duyên hải miền Trung, các thành phố lớn. Đồng thời, đề nghị các Sở, ngành của ba tỉnh thường xuyên phối hợp trao đổi, chủ động tham mưu cụ thể hóa các nội dung hợp tác, liên kết mà lãnh đạo ba tỉnh đã thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Các địa phương cần đi nhanh, bền vững, phát triển có chiều sâu và chất lượng

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao việc thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa 3 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trong thời gian qua. Nhiều hoạt động cụ thể đã được 3 tỉnh tổ chức triển khai; việc phối hợp của các tỉnh ngày càng thực chất hơn và mang lại nhiều hiệu quả hơn. Hiện cả 3 tỉnh đang trong giai đoạn phát triển rất mạnh; việc trở thành cực tăng trưởng không chỉ là mong muốn mà đang dần trở thành hiện thực.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội đề nghị 3 tỉnh tập trung nghiên cứu Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung kết nối hạ tầng; kết nối đào tạo , nguồn nhân lực; hợp tác xây dựng chính sách. Đồng thời mong muốn các địa phương cùng “đi nhanh, bền vững, phát triển có chiều sâu và chất lượng”.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông phát biểu

Đánh giá cao những kết quả hợp tác của 3 địa phương trong thời gian qua, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Duy Đông đề nghị trong thời gian tới các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ KH&ĐT trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế nổi trội của 3 địa phương để hình thành các chuỗi liên kết về công nghiệp, năng lượng, nguồn nhân lực…

Các địa phương sớm ban hành và trình ban hành các Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Rà soát Quy hoạch tỉnh để phù hợp với Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch vùng. Thúc đẩy và nâng cao hiệu quả các khu kinh tế ven biển; rà soát điều chỉnh xây dựng các phân khu chức năng khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để tăng cường thu hút đầu tư, bổ trợ lẫn nhau. Đầu tư hạ tầng trọng yếu kết nối 3 tỉnh, nhất là giao thông, công nghệ số, chính sách số… Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển doanh nghiệp và có các cơ chế chính sách để thu hút doanh nghiệp 3 địa phương đầu tư trên địa bàn 3 tỉnh để phát huy lợi thế các địa phương. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế; vận động các nguồn đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu để chuyển dịch lao động giữa các địa phương

Về phía Bộ KH&ĐT sẽ luôn ủng hộ sáng kiến của 3 địa phương; đồng hành cùng các địa phương trong việc xây dựng các cơ chế chính sách vùng, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ quảng bá đầu tư, nhất là liên kết phát triển Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An, Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đánh giá, việc tổ chức Hội nghị 3 tỉnh là nội dung đúng và trúng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự chia sẻ giữa 3 tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị, trong thời gian tới, 3 tỉnh tiếp tục có những bước phát triển mới trên nền tảng đoàn kết, thống nhất; kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, văn hoá – xã hội có chuyển biến tích cực. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

