Liên kết để hoàn thiện môi trường và chính sách đầu tư, cùng nhau phát triển

Nắm bắt cơ hội vàng - trở thành điểm đến đầu tư “thuận lợi – tin cậy – hiệu quả”

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn là yếu tố hết sức quan trọng góp phần vào thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế và là nguồn lực để các địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong nhiều năm qua, thực tế công tác thu hút FDI của Nghệ An so với tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh còn khá khiêm tốn, Nghệ An có thể xem là “vùng trũng” trong lĩnh vực này. Song bằng nỗ lực, cố gắng, kiên trì nên trong những năm gần đây, Nghệ An đã đạt được những kết quả tích cực trong thu hút FDI.

Đến nay, lũy kế toàn tỉnh đã thu hút được 133 dự án đầu tư FDI đến từ 14 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt xấp xỉ 4 tỷ USD. Nếu so với 15 tỷ USD của Thanh Hóa và 12 tỷ USD của Hà Tĩnh thì Nghệ An còn rất khiêm tốn, nhưng với Nghệ An đó là kết quả hết sức tích cực cho nỗ lực của tỉnh từ năm 2019 đến nay. Trong đó, năm 2022, tỉnh Nghệ An thu hút FDI đạt gần 01 tỷ USD; năm 2023 đạt gần 1,5 tỷ USD; và trong 02 năm liền Nghệ An đứng trong danh sách 10 địa phương thu hút vốn FDI cao nhất cả nước.

Quang cảnh hội nghị

Đặc biệt, Nghệ An đã thành công trong thu hút các nhà đầu lớn sản xuất về công nghệ, điện tử, năng lượng mới; những doanh nghiệp tham gia vào chuỗi của tập đoàn lớn như: Tập đoàn Luxshare - ICT, Goertek, Everwin, JuTeng, Foxconn, Runergy, Shangdong, Sunny, bước đầu hình thành những ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh như: Công nghệ, điện tử, năng lượng, thép, linh kiện ôtô... Đây được xem là kết quả đáng ghi nhận sau 27 năm kể từ khi Nghệ An thu hút dự án FDI.

Và để có thành quả trên, Nghệ An đã có những bước đi, cách làm hiệu quả. Chia sẻ tại hội nghị lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết Nghệ An đã chuẩn bị 05 điều kiện “sẵn sàng” để đón các nhà đầu tư.

Thứ nhất là sẵn sàng về quy hoạch. Trước đây, tỉnh Nghệ An có quy hoạch 5 khu công nghiệp và Khu kinh tế Đông Nam. Vừa rồi trong Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nghệ An bổ sung mới 21 khu công nghiệp. Tỉnh xác định Khu kinh tế Đông Nam là một trong những động lực chính phát triển của tỉnh, hiện tỉnh đang triển khai lập đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ quy mô khoảng hơn 20.000 ha lên 100.000 ha.

Thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh Nghệ An đang tập trung huy động nguồn lực đầu tư để hoàn thiện kết cấu hạ tầng quan trọng, thiết yếu như: Dự án đầu tư xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh. Đồng thời quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng và dịch vụ xã hội.

Thứ ba là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư. Thời gian qua, Nghệ An tập trung vào kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp. Hiện trên địa bàn tỉnh đang có 03 nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp lớn là: VSIP, WHA, Hoàng Thịnh Đạt đầu tư 05 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ dành khoảng 1.500 ha để thu hút đầu tư.

Thứ tư là sẵn sàng về nguồn nhân lực. Với quy mô dân số 3,4 triệu người, trong đó có hơn 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động cùng với hệ thống đào tạo với 06 trường đại học, 11 trường cao đẳng và 70 cơ sở đào tạo nghề, hằng năm bổ sung vào thị trường khoảng 45.000 lao động. Việc chuẩn bị sẵn sàng lực lượng lao động, nhất là lao động có tay nghề là điều kiện tiên quyết trong việc đảm bảo thu hút đầu tư. Hiện tỉnh đang tập trung trong việc liên kết đào tạo giữa nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo.

Thứ năm là sẵn sàng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh. Với tinh thần luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư khi về với Nghệ An, coi khó khăn của nhà đầu tư là khó khăn của mình để thực hiện việc giải quyết thủ tục đúng và nhanh nhất. Hiện nay, việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An được triển khai rất nhanh, có những dự án chỉ trong vòng 5 ngày đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin điện tử liên kết của 03 địa phương để quảng bá, xúc tiến đầu tư

Để đẩy mạnh thu hút đầu tư, thực hiện liên kết 03 tỉnh cũng chính là liên kết vùng, Nghệ An xác định tinh thần là hợp tác cùng có lợi, cả ba cùng thắng và có lợi với phương châm “muốn đi xa phải đi cùng nhau”.

Để thực hiện điều này, 03 tỉnh cần phát huy yếu tố liên kết, sử dụng có hiệu quả hạ tầng sử dụng chung và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội để nâng cao hiệu quả hợp tác của 03 tỉnh nhất là tạo địa bàn liên kết: Nam Thanh Hóa – Bắc Nghệ An; khu vực Nghi Sơn – Hoàng Mai, Đông Hồi và Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh.

Cùng với đó, các tỉnh cần liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và thu hút đầu tư nói riêng. Cả 3 địa phương đều có nguồn nhân lực dồi dào, là vùng “đất học” với đức tính cần cù, chịu khó, thông minh, bản lĩnh, song cần phải được đào tạo để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phải có tác phong và ý thức công nghiệp.

Trong việc ban hành chính sách đầu tư nói chung, thu hút đầu tư FDI nói riêng, 3 địa phương có điều kiện khá tương đồng bởi vậy cần phải liên kết để hoàn thiện môi trường và chính sách đầu tư. Cùng với đó, 3 địa phương cần phối hợp để thực hiện tốt Quy hoạch của tỉnh mình kết hợp với Quy hoạch vùng Bắc trung bộ và duyên hải Trung bộ và trong quy hoạch này xác định ba tỉnh Nghệ An – Thanh Hóa – Hà Tĩnh là tiểu vùng Bắc Trung bộ.

Cùng với đó, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư trên cơ sở xem xét tính chất, quy mô và hiệu quả đầu tư của từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung các ngành, lĩnh vực và danh mục dự án thu hút đầu tư. Mặt khác cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá tiềm năng của các tỉnh, các địa phương; nhất là, cần nghiên cứu xây dựng Cổng thông tin điện tử liên kết của 03 địa phương để quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, hợp tác phát triển và sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh sẽ cùng nhau đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mục tiêu thu hút đầu tư nói riêng, đóng góp tích cực vào kết quả phát triển của Vùng và đất nước.

Tác giả: NPV (lược ghi)

Nguồn tin: nghean.gov.vn