Phá án nhanh nhờ hệ thống camera giám sát

Hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn TP Vinh do Công an Nghệ An quản lý được Bộ Cong an đầu tư xây dựng từ tháng 2/2024. Sau hơn 10 tháng triển khai, xây dựng, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 1/2025. Hệ thống camera có quy mô hơn 600 camera, lắp đặt tại 191 điểm mục tiêu trên địa bàn TP Vinh. Trong đó, tập trung tại các nút giao thông, như: vòng xuyến, ngã ba, ngã tư các tuyến đường chính nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm và các mục tiêu quan trọng…

Qua hình ảnh vi phạm ghi lại được từ hệ thống camera giám sát, lực lượng CSGT phát hiện, xử lý được nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đây là trung tâm chỉ huy hiện đại, đồng bộ nhất hiện nay, tất cả hệ thống camera và hệ thống quản trị phần mềm, dữ liệu đều tích hợp, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận diện tìm kiếm thông minh, phù hợp với xu hướng công nghệ mới 4.0. Trong đó, có một số tính năng, tác dụng quan trọng của hệ thống như: truy vết đối tượng; thiết lập tích hợp hỗ trợ phương án bảo vệ mục tiêu, dẫn đoàn và các phương án đảm bảo ANTT khác; tầm kiểm soát theo biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện; hỗ trợ đảm bảo TTATGT, phát hiện lỗi và phục vụ công tác xử lý vi phạm giao thông… Hệ thống camera giám sát an ninh và xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn TP Vinh đã mang lại kết quả tích cực, góp phần phát hiện, truy bắt rất nhiều vụ phạm tội và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, từ tháng 1/2025 đến nay, qua hệ thống camera giám sát đã cung cấp thông tin, hình ảnh giúp lực lượng Công an phát hiện, xử lý 40 vụ, bắt xử lý 46 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, vận chuyển hàng cấm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cố ý gây thương tích; phối hợp, hỗ trợ Công an các địa phương giáp ranh truy vết các đối tượng vi phạm pháp luật di chuyển qua địa bàn tỉnh Nghệ An; kịp thời xử lý các điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó, nhờ hệ thống camera giám sát xử lý vi phạm TTATGT trên địa bàn TP Vinh, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã tiến hành xử phạt nguội 1.903 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, xử phạt 1.831 xe mô tô, 72 trường hợp xe mô tô vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Điển hình, vào ngày 17/1/2025, Công an huyện Hương Sơn tiếp nhận trình báo của chị Phan Thị Nhạn (SN 1978, trú tại thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về việc con gái chị là Phạm Thu H. (4 tuổi) đang xem điện thoại di động nhãn hiệu Redmi trước cửa nhà, sát quốc lộ 8A thì bị kẻ gian cướp mất. Qua miêu tả của cháu H xác định được thông tin ít ỏi về đối tượng là một nam thanh niên đeo khẩu trang kín mặt, mặc áo dài tay màu xanh điều khiển xe mô tô, dừng xe đi bộ đến nhà giật chiếc điện thoại trên tay rồi lên xe mô tô bỏ chạy.

Tổ công tác áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chia làm nhiều mũi phối hợp với công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hương Sơn, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, nhận định, đánh giá, sàng lọc các đối tượng. Sau 3 giờ đồng hồ điều tra, Công an huyện Hương Sơn đủ căn cứ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tuấn (SN 2000, trú tại Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An) về hành vi cướp giật tài sản, đồng thời thu giữ chiếc điện thoại là vật chứng vụ án mà Tuấn đã bán tại một cửa hàng bán điện thoại di động ở phường Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An.

Mới đây vào lúc 15 giờ 20 phút ngày 14/3/2025, Công an phường Hưng Phúc, TP Vinh nhận được đơn trình báo của anh Đậu Hoàng Sang (sinh năm 2006), trú tại chung cư Bảo Sơn về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe máy trị giá khoảng 21 triệu đồng tại vỉa hè trước chung cư. Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Công an phường Hưng Phúc đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Nghệ An tiến hành rà soát hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, nhận định, đánh giá, sàng lọc các đối tượng. Đến ngày 15/3/2025 đã bắt giữ được đối tượng gây ra về quy tội.

Qua thời gian triển khai hệ thống camera từ tháng 1/2025 đến nay, có thể thấy hệ thống giám sát này phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT và phục vụ cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Vinh nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An nói chung. Bên cạnh đó, nhờ triển khai hệ thống camera ý thức chấp hành Luật an toàn giao thông, chấp hành pháp luật của xã hội, của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua hệ thống này, đặc biệt là tính năng của camera thông minh, mình nhận diện phương tiện, nhận diện đối tượng phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt hiệu quả tích cực đối với lực lượng Công an.

Tác giả: Cao Loan

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân