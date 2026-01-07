'Chị đẹp làng võ' Châu Tuyết Vân khoe khoảnh khắc 'độ body' cực gắt

Mới đây, trên trang cá nhân, "chị đẹp" Châu Tuyết Vân khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ những khoảnh khắc tập luyện và khoe vóc dáng đầy nóng bỏng. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ trang phục thể thao năng động, nữ vận động viên tự tin phô diễn vòng eo con kiến cùng cơ bụng số 11 rõ nét - minh chứng cho sự kỷ luật thép trong chế độ ăn uống và tập luyện. (Ảnh: IGNV)
Từ những bức ảnh đứng tạo dáng, cho đến khoảnh khắc tập trung chạy trên máy chạy bộ hay thậm chí là khi đang ngồi nghỉ giữa buổi, từng đường nét cơ bắp trên cơ thể Tuyết Vân đều hiện lên rõ ràng, đầy sức sống. (Ảnh: IGNV)
Mồ hôi lấm tấm trên trán và vai càng khẳng định cho cường độ tập luyện nghiêm túc mà cô đã trải qua. (Ảnh: IGNV)
Trong một buổi tập luyện cùng "người bạn bốn chân" đáng yêu, Châu Tuyết Vân cũng không quên khoe khéo đôi chân thon dài, săn chắc khi thực hiện các bài tập chủ yếu cho nhóm cơ bụng. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc này là minh chứng cho việc cô duy trì tập luyện đều đặn và đa dạng để có một body cân đối và khỏe mạnh.(Ảnh: IGNV)
Không chỉ tập trung vào các bài quyền và đối kháng của Taekwondo, Châu Tuyết Vân còn rất chú trọng đến việc tập gym để tăng cường sức bền, sức mạnh và cải thiện vóc dáng. Đây chính là bí quyết giúp cô sở hữu một hình thể vừa dẻo dai, linh hoạt của một võ sĩ, vừa săn chắc, thon gọn như một người mẫu. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc "độ body" cực gắt của Châu Tuyết Vân không chỉ nhận được vô số lời khen ngợi từ người hâm mộ về nhan sắc và vóc dáng mà còn lối sống lành mạnh, tinh thần tự kỷ luật và yêu thương bản thân. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, Châu Tuyết Vân không chỉ là một ngôi sao thể thao mà còn là người truyền cảm hứng mạnh mẽ về lối sống khỏe - đẹp. (Ảnh: IGNV)
Những bài đăng của cô về quá trình "độ body", chế độ dinh dưỡng và thói quen tích cực luôn nhận được sự hưởng ứng lớn từ các bạn trẻ. (Ảnh: IGNV)
Tác giả: Trầm Phương
Nguồn tin: kienthuc.net.vn