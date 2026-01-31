Ít nhất 200 người thiệt mạng trong thảm kịch sập mỏ coltan tại Congo

Thảm kịch xảy ra vào thứ Tư tuần này tại khu mỏ Rubaya, nơi hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm phiến quân M23. Người phát ngôn của chính quyền do phe nổi dậy bổ nhiệm tại tỉnh Bắc Kivu, ông Lumumba Kambere Muyisa, cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này là do những trận mưa lớn kéo dài khiến đất đá đổ sụp.

Hiện tại, các nỗ lực cứu hộ đang được khẩn trương triển khai trong điều kiện cực kỳ khó khăn. Ông Muyisa thông tin thêm: "Hiện tại, có hơn 200 người chết, một số người trong đó vẫn còn kẹt dưới bùn và chưa được tìm thấy".

Những người bị thương đã được đưa đến ba cơ sở y tế tại thị trấn Rubaya và dự kiến sẽ được chuyển bằng xe cứu thương đến Goma, thành phố gần nhất cách đó khoảng 50 km.

Trước tình hình này, chính quyền tại khu vực đã tạm thời đình chỉ hoạt động khai thác thủ công và yêu cầu di dời khẩn cấp những người dân dựng lều lán gần khu vực mỏ để tránh những tai nạn tương tự có thể xảy ra.

Khu vực Rubaya đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu khi cung cấp hơn 15% lượng tantalum của toàn thế giới. Đây là một loại kim loại hiếm được chiết xuất từ quặng coltan, vốn là thành phần không thể thiếu để sản xuất điện thoại thông minh, máy tính và cả động cơ máy bay.

Kể từ khi kiểm soát thị trấn và các mỏ khai thác vào 5/2024, phe nổi dậy M23 đã áp đặt các loại thuế đối với hoạt động buôn bán và vận chuyển coltan. Theo báo cáo từ Liên hợp quốc, hoạt động này giúp họ thu về ít nhất 800.000 đô la mỗi tháng.

Sự phụ thuộc của thế giới vào nguồn tài nguyên tại đây khiến tình hình càng trở nên phức tạp. Mặc dù là một vùng đất giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, miền đông Congo đã bị tàn phá bởi bạo lực từ các lực lượng chính phủ và nhiều nhóm vũ trang khác nhau.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm M23 gần đây đã đẩy cuộc xung đột lên nấc thang mới, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã rất nhức nhối tại quốc gia Trung Phi này.

Cuộc khủng hoảng kéo dài tại miền đông Congo đã tạo ra một trong những thảm kịch nhân đạo lớn nhất thế giới với hơn 7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có 100.000 người đã phải tháo chạy chỉ riêng trong năm nay.

Mặc dù Mỹ đã nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận giữa chính phủ Congo và Rwanda, đồng thời các cuộc đàm phán giữa phe nổi dậy và chính quyền vẫn đang được duy trì, nhưng tiếng súng vẫn chưa dứt. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trên nhiều mặt trận, gây ra nhiều thương vong cho cả binh sĩ và dân thường vô tội.

Đáng chú ý, thỏa thuận giữa Congo và Rwanda do Mỹ thúc đẩy không chỉ nhằm mục đích tìm kiếm hòa bình mà còn mở đường cho chính phủ và các công ty Mỹ tiếp cận với nguồn khoáng sản quan trọng tại đây.

Trong khi các cường quốc và các bên tham chiến đang nỗ lực đạt được những lợi ích chiến lược và kinh tế, thì người dân tại Rubaya vẫn phải đối mặt với hiểm nguy rình rập từ cả đạn lạc lẫn những thảm họa thiên nhiên thảm khốc tại các khu mỏ.

