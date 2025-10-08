Sập một phần tòa nhà ở trung tâm Madrid, ít nhất 10 người bị thương

Hiện trường vụ sập một phần tòa nhà ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 7/10/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cơ quan chức năng và cảnh sát cho biết trong số những người bị thương có một người trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa đến bệnh viện. Ngoài ra, còn 4 người vẫn đang mất tích.

Vụ việc xảy ra gần khu vực nhà hát Opera và Cung điện Hoàng gia. Lực lượng cứu hộ cứu nạn, với sự hỗ trợ của thiết bị bay không người lái và chó nghiệp vụ, đã có mặt tại hiện trường ngay khi được báo tin và vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát...

Hình ảnh video do các cơ quan khẩn cấp công bố cho thấy nhiều xe cứu thương và cứu hỏa đang tập trung ở phía trước tòa nhà.

Theo thông tin trên trang web của nhà phát triển Rehbilita, tòa nhà đang được công ty cải tạo thành khách sạn.

Tác giả: Lan Phương

Nguồn tin: baotintuc.vn