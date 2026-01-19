Cháy trung tâm mua sắm, 6 người tử vong, 20 người bị thương

Your browser does not support the video tag.

Ngọn lửa đã thiêu rụi một trung tâm mua sắm nhiều tầng ở thành phố phía nam Pakistan ngay sau 10h tối ngày 17/1.

Theo truyền thông địa phương, hầu hết các chủ cửa hàng đã đóng cửa hoặc rời đi khi đám cháy bùng phát và lan nhanh.

Cảnh sát Mohsin Raza thuộc khu vực Garden cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy đám cháy bắt nguồn do chập điện tại một trong các cửa hàng, nhưng nguyên nhân cụ thể sẽ được làm rõ qua quá trình điều tra.

Hầu hết các công trình ở Karachi và các vùng khác trong cả nước đều thiếu hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Vụ cháy khiến 6 người tử vong.

Phó Ủy viên Quận Nam (DC) Javed Nabi Khoso nói với Geo News rằng hiện có khoảng 16 người mất tích.

Hai cư dân địa phương cho biết họ không thể liên lạc được với 6 thành viên gia đình của mình, những người đã đến trung tâm mua sắm – ba phụ nữ, hai người đàn ông và một bé gái 14 tuổi.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy các nhân viên cứu hỏa trong trang phục bảo hộ đang chiến đấu với ngọn lửa trong khi khói đen dày đặc bốc lên ngùn ngụt trên bầu trời đêm.

Giới chức trách cho biết đám cháy lan nhanh sau khi bùng phát ở khu vực trung tâm nơi các tiểu thương cất giữ quần áo nhập khẩu, đồ gia dụng bằng nhựa, khiến ngọn lửa lan rộng.

Thủ tướng Shehbaz Sharif đã yêu cầu các nhà chức trách thực hiện 'mọi biện pháp' để bảo vệ tính mạng và tài sản, cũng như giúp đỡ các tiểu thương bị ảnh hưởng và những người bị thương.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn